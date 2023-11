Pavlović: Vlada prvenstveno prozivod pritisaka pro-srpskih političkih aktera

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada prvenstveno je proizvod pritiska pro-srpskih političkih aktera u Crnoj Gori, uključujući i predsjednika države Jakova Milatovića, ocijenio je profesor na kanadskom Univerzitetu Alberta Srđa Pavlović.

On je, u intervjuu Televiziji E, rekao da je skeptičan kada je u pitanju oživljavanja evropskih integracionih procesa u Crnoj Gori.

“Ne smijemo zaboraviti da je nova vlada prvenstveno proizvod pritiska pro-srpskih političkih aktera u Crnoj Gori, uključujući i trenutnog predsjednika države, Jakova Milatovića, visokih zvaničnika Crkve Srbije, te brojnih funkcionera i operativaca vlade Srbije na lidera Pokreta Evropa sad”, rekao je Pavlović.

Kako je rekao, bez obzira na sadašnju retoriku premijera Milojka Spajića, Vlada kojom on “formalno predsjedava je testament političke, finansijske, bezbijednosne, obavještajne, vjerske, i izborne snage pritiskivača”.

Pavlović je kazao da je mjera urušavanja suverene države Crne Gore dvostruka.

“Prvi struk je činjenica da najznačajniju instituciju zakonodavne vlasti vodi političar koji baštini ideološku matricu kolaboracionističkih snaga poraženih u Drugom Svjetskom ratu i koji Crnu Goru vidi kao integralni dio Velike Srbije”, rekao je Pavlović.

On je naveo da se drugi struk pokazao u crnogorskoj Skupštini kada je Spajić nedvosmisleno demonstrirao ko zaista ima vlast u državi – kada je potpisao listić podrške Andriji Mandiću na njegovoj skupštinskoj klupi.

“Imajući na umu ideološka opredjeljenja (ili njihovo potpuno odsustvo) onih koji su izglasali Spajićevu vladu, te njihove decidno iskazane anti-NATO i anti-EU stavove, neuvjerljivo i patetično zvuče sadašnja premijerova i ministarska zaklinjanja na vjernost crnogorskom evro-atlantskom putu pred zvaničnicima EU i Sjedinjenih Američkih Država”, naveo je Pavlović.

Kako je kazao, nešto značajnija doza neiskrenosti prati pro-evropske izjave i uvjeravanja koja su se čula od Mandića.

Upitan kako gleda na međunarodnu podršku Spajiću, Pavlović je kazao da neki od predstavnika diplomatskog kora i zvaničnika EU, zaključno s najnovijom izjavom Miroslava Lajčaka o tome da je “srećan što je Crna Gora dobila snažnu vladu s pro-evropskom agendom”, su počeli da šalju stidljive i neutemeljene, ali ohrabrujuće poruke Spajiću.

On je kazao da su takve poruke nezaobilazni elemenat diplomatskog dekora i kurtoazije.

“One su, takođe, znak da određena nada i uslovno povjerenje u pro-evropski narativ premijera Spajica ipak postoje. Oni postoje uprkos činjenici da Crnu Goru vode strukture koje su iznikle na, i opstaju u okviru anti-zapadnih ideoloških i političkih vizura i platformi”, kazao je Pavlović.

On je istakao da se nada da će se u Crnoj Gori konstituisati nova istinski pro-evropska, istinski građanski orijentisana, social-demokratska politička snaga koja neće biti opterećena partijskim nasljeđem iz proteklih tri decenije.

“Jedino se ovakva snaga može uspiješno angažovati na mukotropnom generacijskom restrukturiranju crnogorskog društvenog, ekonomskog, kulturnog, obrazovnog i političkog prostora”, naveo je Pavlović.

Kako je rekao, tokom posljednje tri godine je postalo očigledno da, uprkos neospornim ranijim uspijesima po pitanju obnavljanja državne nezavisnosti i učlanjenja u NATO savez, takozvane stare “suverenističke političke elite” promišljaju budućnost Crne Gore kroz prizmu DPS partitokratije.

“Zato se bojim da one ne mogu biti efektne na pomenutom generacijskom angažmanu koji nam predstoji, pa je neophodna nova snaga koja nije pod sjenkom prošlih političkih odluka i procesa”, kazao je Pavlović.

Upitan o činjenici da predsjedniku Skupštinev nije ni uručen posljednji izvještaj Evropske komisije i što se na prijemu povodom 117 godina parlamentarizma u Crnoj Gori, osim Turskog, kineskog, ruskog i palestinskog ambasadora niko nije pojavio, Pavlović je rekao da se te dvije stvari trebaju odvojiti.

“Nedolazk na prijem je jasna poruka, naravno, ali se taj nedolazak može pravdati na više načina i manje je štetan od ovog drugog”, rekao je Pavlović.

On je istakao da neuručivanje zvaničnog izvještaja briselske aministracije o Crnoj Gori Mandiću ima, osim političke, i važnu birokratsku/adminsitrativnu dimenziju.

“Mislim da je to svojevrsni presedan kojim je poslana snažna i jasna poruka o tome kako evropski partneri vide novog predsjednika crnogorske skupštine – kao političara kojem članstvo Crne Gore u EU nije prioritet, a služi mu samo kao narativna poštapalica”, kazao je Pavlović.

Prema njegovim riječima, taj potez EU zvaničnika može biti viđen i kao nepromišljen potez cinične političke strukture koja je imala velikog udjela u kreiranju trenutne krize u Crnoj Gori, a sada nastoji da nekako zadrži svoju nekada dominirajuću moralnu poziciju.

“Kad se račun svede, ja mislim da je bila greška što taj izvještaj nije završio na stolu Andrije Mandića – to je bila greška za EU, ali i greška za Crnu Goru”, ocijenio je Pavlović.

Kako je kazao, bačen je svojevrsni “politički boomerang” koji će se, prije ili kasnije, vratiti i građanima Crne Gore i briselskom pošiljaocu.

Pavlović je kazao da ga ne bi iznenadilo da Mandić uskoro ustvrdi da sada ima konkretan dokaz da EU pokušava da diskrimiše Srbe u Crnoj Gori, jer se s nipodaštavanjem odnosi prema njihovom izabranom političkom predstavniku tako što odbija da mu pošalje zvanični dokument briselske administracije.

On je rekao da je druga stvar, za koju ga ne bi čudilo da Mandić ustvrdi – da EU nipodaštava najviši organ zakonodavne vlasti u državi koja je u procesu pridruživanja.

