Paunović: Crne trojke bile batinaški odred

Podgorica, (MINA) – Crne trojke bile su batinaški odred kojim je rukovodio tadašnji komandant specijalne jedinice sa pojedinim saradnicima, kazao je dugogodišnji policijski funkcioner Milan Paunović.

Paunović je to rekao na sjednici skupštinskog Anketnog odbora za postupanje državnih organa u slučajevima političkih ubistava i napada na novinare, na kojoj je odgovarao na pitanja u vezi sa slučajevima kojima se Odbor bavi.

Paunović je kazao da je u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica bio rukovodilac od 1996. do 2000. godine, od čega je prve dvije godine rukovodio uniformisanim sastavom policije.

“Cio vijek sam potrošio da ne ostavljam prljave tragove i stalo mi je da se moje ime ne pominje u bilo kojem kontekstu. Nepojavljivanjem pred Odborom izgubio bih dostojanstvo, a u pojedinim situacijama bio bih i saučesnik zla”, rekao je Paunović.

On je istakao da se ne bi desila blokada Pljevalja 90-tih godina, da je tadašnji ministar unutrašnjih poslova prihvatio njegov predlog o hapšenju paravojnih grupacija.

“Vukota Šćekić i ja obišli smo grad i povukli paravojsku, da nije bilo tako, muslimansko naselje iznad kasarne bilo bi popaljeno”, rekao je Paunović.

On je kazao da je očekivao da će nakon očuvanja građanskog mira biti građene instutucije i pravna država.

“A pribjeglo se formiraju “crnih trojki”. Suprostavio sam se u pisanoj formi mom ministru, znao sam da pravim pakao sebi i porodici. Građanski mir sačuvali su građani, jer da su oni htjeli rat, mi bismo ga imali”, naveo je Paunović.

On je rekao da je, i kada je mu je sin bio žrtva sa ciljem da njega disciplinuju, morao razumno da postupam.

“Jer je mržnja najgore stanja ljudskog uma. Znao sam da će doći vrijeme polaganja računa, došao sam ovdje pred vas zbog javnosti da se ovo nikad ne ponovi nikome u interesu Crne Gore i napretka svih njenih građana”, kazao je Paunović.

Kako je naveo, na prethodnoj sjednici se čulo da je sedma uprava bila u sastavu službe državne bezbjednosti, a da je njome rukovodio ministar.

“Ako je to tako, pitam ko je još mogao da rukovodi sedmom upravom”, rekao je Paunović.

On je kazao da je rukovođenje Centrom bilo posebno izazovno nakon raspada jedinstvenog DPS-a, usljed svakodnevnih javnih skupova, demonstracija 1998. i nakon NATO bombarodavanja.

“Najteže mi je bilo da spriječim bezumne postupke prebijanja političkih neistomišljenika koji su sprovođeni na organizovani način od onih koji su bili dužni da to sprečavaju”, rekao je Paunović.

Prema njegovim riječima, to su mogli da osmisle “bolesni umovi”.

“Crne trojke su predstavljale batinaški odred koji je formirao i rukovodio komandant specijalne jedinice sa pojedinim saradnicima, pokazujući uličarsku brutalnost”, rekao je Paunović.

On je kazao da je odlučio da se obrati ministru i učini ga odgovornim za ova zlodjela.

“I pozovem ga da podnese ostavku potpuno svjestan da od toga počinje pakao za mene i porodic”, dodao je Paunović.

On je, govoreći o ubistvu Gorana Žugića, rekao da to ubistvo ima posebnu težinu jer je jasno bilo da duvanska mafija ima hrabrosti da ubije savjetnika za bezbjednost pedsjednika države.

“Žugić je bio uticajan isključivo zbog veza sa (Milom) Đukanovićem, zbog posla kojim se bavio – organizovanjem i kontrolom transporta cigareta koji je bio državni posao”, rekao je Paunović.

Prema njegovim riječima, Žugić je imao mnogo neprijatelja.

“Pored Žugića, transport cigareta kontrolisali su i pojedini službenici državne bezbjednosti”, naveo je Paunović.

On je kazao da je uvjeren da je, pored mnogih drugih, motiv ubistva Žugića bila i njegova povezanost sa poslom sa cigaretama i borba za kontrolu transporta.

“Ako je Žugić radio posao od državnog značaja, morao je biti adekvatno obezbijeđen. Ako služba državne bezbjednosti ne zna ko je ubio Žugića, ne treba da postoji”, kazao je Paunović.

Kako je naveo, Žugić je bio u lošim relacijama sa pojedinim operativicma državne bezbjednosti i nije postojalo raspoloženje vrha MUP-a da se rasvijetli njegovo ubistvo.

“Rasvjetljavanje ubistva Žugića trebalo je i tražili smo na relaciji narušenih odnosa Žugića sa Marašem i Raspopovićem. Maraš je stopirao preduzimanje određenih mjera aktivnosti na rasvjetljavanju ovog ubistva”, rekao je Paunović.

On je kazao da su nakon njegovog odlaska sa mjesta načelnika CB ubijene četiri osobe i da je indikativno to da su oni ubijeni oružjem pripadnika MUP-a.

Paunović je rekao da je u jednoj televizijskoj emisiji pomenut u najcrnjem kontekstu povodom emisije koja je organizovana o 21. godišnjici ubistva bivšeg glavnog i odogovornog urednika lista Dan, Duška Jovanovića.

Paunović j kazao da je Jovanović ubijen tri i po godine nakon što je on otišao iz Centra.

Prema riječima Paunovića, ako se u narednih pola godine ili godinu ne rasvijetli ubistvo Jovanovića, to nikad neće biti učinjeno.

Paunović je rekao da je operativnim putem u tadašnjem obraćanju ministru napisao i da su došli do saznanja da fizičke napade na građane obavljaju pripadnici Antiterorističke jedinice MUP-a.

On je dodao da je riječ o osobama sa inicijalima L.V., Đ.S., K.S i K.B.

Paunović je kazao da je o svemu tome 8. decembra 2000. obavijestio i predsjednika Vlade.

Govoreći o materijalnim dokazima o “crnim trojkama”, rekao da su te informacije spremili operativci CB.

Komentarišući sugestiju poslanika Demokratske narodne partije Milana Kneževića o procjeni bezbjednosti članova Anketnog odbora, Paunović je rekao da je to pretjerano.

Na pitanja Kneževića, Paunović je kazao da su u periodu 90-tih u Crnu Goru dolazile osobe kriminalnog miljea iz Beograda.

“Tačno je da su ih sačekivali službenici državne bezbjednosti i tu ne vidim ništa sporno. Sve što je u interesu službe – prihvatam. Samo sam pitao pretpostavljenog starješinu da li se to zloupotrebljava ili radi u interesu službe, odgovor nijesam dobio nikada”, rekao je Paunović.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Andrije Nikolića zašto sva saznanja nije prijavio nadležnim organima, rekao da je vladao strah.

“Mladi ste, ne znate o čemu govorim. Ja samo želim da vi nikad to ne doživite. Kome da podnesem (prijavu), to je nemoguća misija. Druga stvar, kad mi je upućena prijetnja, imam svjedoke, ulazi čovjek i kaže – imam nešto da vam kažem, vi ćete da nastradate. Ružno je to, pa ja ne želim da živim u takvoj državi”, kazao je Paunović.

On je rekao da je tada o svemu obavijestio ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Vlade.

“Šta sam trebao preko toga da uradim? Kad sam vidio kuda to ide, otišao sam iz profesionalnih razloga”, dodao je Paunović.

Na pitanje poslanika DPS-a Oskara Hutera o ulozi vojne bezbjednosti 90-tih, Paunović je rekao da je atmosfera bila zapaljiva, ali i da je imao intenzivnu komunikaciju sa pripadnicima vojske, kao i sa pripadnicima vjerskih zajednica.

Poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković kazao je da je Paunović još prije 25 godina kazao što je bilo do njega, “a danas ovdje govori jer je sistem tada ostao gluv na njegove navode”.

Paunović je kazao da poslije njegovog pisma ministru više nije bilo prebijanja, i da je srećan zbog toga.

“To je najveća svrha tog pisma”, dodao je Paunović.

