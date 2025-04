Partije zarobile izborni sistem

Podgorica, (MINA) – Partije u Crnoj Gori zarobile su izborni sistem i ključno je pitanje da li su spremne na depolitizaciju, poručeno je na konferenciji „Više izbora za građane, više odgovornosti za vlast“.

Konferenciju su u Podgorici organizovali Ministarstvo javne uprave (MJU) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT).

Profesor Srđan Darmanović kazao je da vjeruje da postoje predlozi za neka poboljšanja u odnosu na trenutno stanje, ali da, u suštini, izborni sistem nije loš.

“Nikada nijesam tvrdio da je naš sistem loš, ali je vremenom postao zarobljen od političkih partija, tako da jedva da imamo građane u izbornom procesu, osim onog dana kada se glasa”, rekao je Darmanović.

On je, kako je saopšteno iz CDT-a, kazao da je ključno pitanje ima li političke volje za ostvarivanje jednog ovakvog koncepta navodeći da, između ostalog, odziv političara na ovakve događaje nije dobar.

“Vjerujem da će doći do realizacije dijela naših ideja, prije svega onih koje se tiču preporuka Evropske unije (EU), jer je njih najteže odbiti. Prije svega izbora u jednom danu, mada ne tako brzo, pa možda i otvorenih lista”, kazao je Darmanović.

On je rekao da izbori u jednom danu nijesu novi koncept, već je to stari zahtjev EU.

“Izbori u jednom danu su tehnički vrlo sprovodljivi, tu nema problema. Ovaj koncept obeshrabruje stalno mijenjanje većine, partijske kombinatorike, a ohrabruje stabilnost i Skupštine i vlasti na lokalnom nivou“, rekao je Darmanović.

On je rekao da slijedi debata i da će donosioci odluka u parlamentu vidjeti šta žele.

Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša rekao je da DIK ne treba da postupa po političkim direktivama, već po onome što je javni interes.

“DIK ne treba da bude instrument za dobijanje izbora, izbori se dobijaju na biračkim mjestima i među biračima“, istakao je Mugoša.

Kako je naveo, DIK ne treba da radi u političkom, već u javnom interesu.

Mugoša je naglasio da DIK treba da ima mogućnost da oduzme nadležnost opštinskoj izbornoj komisiji kada ona krši zakone i ne dozvoljava sprovođenje izbora.

On je istakao je da je neophodna depolitizacija izborne administracije jer je, prema njegovim riječima, politizacija u srži problema.

„Iz toga izviru sve ostale devijacije i anomalije u našem izbornom procesu. Politizacija je identifikovana u izvještaju Evropske komisije 2023. godine, kada su održana dva kruga predsjedničkih izbora i parlamentarni izbori”, dodao je Mugoša.

On je naveo da depolitizacija izborne administracije podrazumijeva depolitizaciju državne, ali i opštinskih izbornih komisija.

Prema riječima Mugoše, to smanjuje broj članova, omogućava da učesnici izbora imenuju privremene članove u komisijama, ali bez prava odlučivanja.

“Predviđena su i određena ograničenja za one ljude koji su objavljali funkcije u političkim partijama kako na centralnom, tako i na opštinskom odboru“, pojasnio je Mugoša.

On je istakao da uslovi za članove opštinske izborne komisije neće biti do te mjere striktni kao za članove DIK-a.

Mugoša je naglasio da su birački odbori najbitniji.

„Kada birački odbor dobro uradi svoj posao, izborne komisije nemaju previše problema. Omogućili smo da partije ostanu u biračkom odboru, ali kroz strogi proces selekcije“, kazao je Mugoša.

Kako je naveo, promjena bi bila i da bi DIK mogao da razriješi članove opštinske izborne komisije kada ne izvršavaju dužnosti, ne ispunjavaju uslove ili su dali netačne podatke o sebi.

Kopredsjedavajući Odbora za izbornu reformu Nikola Rakočević rekao je da će se Demokratska partija socijalista (DPS) zalagati za koncept zakona o lokalnim izborima koji je predložilo MJU.

Rakočević je ocijenio i da za koncept izbora u jednom danu postoji konsenzus.

“Svi izbori u jednom danu su neminovnost, da bi se ostvario ključni interes birača. Pitanje je samo kada ti izbori treba da se dese? Da li ići u pravcu, kako nezvanično čujemo, da se prodružava mandat odbornicima, ili treba naći rješenje, da izbori budu tako što će se skratiti neki mandati“, rekao je Rakočević.

On je istakao da vjeruje da će oko tog rješenja biti najviše dilema.

Rakočević je istakao da će morati da se postigne politički dogovor i da dilema nije toliko velika da bi se izbjeglo rješavanje tog pitanja.

On je, govoreći o otvorenim listama, rekao da će, uz snažan pritisak javnosti koji postoji, teško moći da se pobjegne od te ideje.

“Jer šta je demokratičnije od toga da građani sami biraju one koji će da ih predstavljaju”, dodao je Rakočević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS