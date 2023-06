Parlamentarni izbori protekli u demokratskoj i fer atmosferi

Podgorica, (MINA) – Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili su konkurentni i protekli su u demokratskoj i fer atmosferi, ocijenjeno je na sastanku šefice Posmatračke misije ODIHR-a Nine Suomalainen i v.d. generalnog direktora za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Radovana Bogojevića.

U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova (MVP) navodi se da je iz Posmatračke misije ODIHR-a ocijenjeno da je izborni proces dobro vođen, ali i istaknuto da, iako pravni okvir pruža dobru osnovu za održavanje demokratskih izbora, postoji jasna potreba za reformom i unapređenjem izbornog zakonodavstva kako bi se otklonili nedostaci.

“U tom kontekstu, izraženo je očekivanje da će novi saziv Skupštine prioritetno biti angažovan na planu sprovođenja neophodnih reformi. Istovremeno, iskazano je zadovoljstvo povodom odlične saradnje koju je Posmatračka misija ostvarila sa institucijama u Crnoj Gori, prvenstveno sa Državnom izbornom komisijom, kao i MVP”, kaže se u saopštenju.

Iz MVP zahvalili šefici i članovima Posmatračke misije ODIHR-a na profesionalnom i posvećenom radu, kao i na ocjenama u privremenom izvještaju, koji daje objektivan prikaz izbornog procesa.

Navodi se da je posebno značajno što su za eksperte Posmatračke misije dominantno odabrani eksperti iz država sa dugom demokratskom tradicijom, što dodatno doprinosi kvalitetu i kredibilitetu tih ocjena.

Na ovaj način je, kako je ocijenjeno, demonstriran i odnos prema izbornom procesu u državi članici NATO-a koja se nalazi na putu pridruživanja EU.

Iz MVP je istaknuto da je Crna Gora kontinuirano posvećena saradnji sa ODIHR-om kako bi se dodatno unaprijedio izborni sistem kroz dostizanje evropskih standarda reformom izbornog zakonodavstva.

“Konstatovano je da se nakon više izbornih ciklusa stvaraju preduslovi da se novi saziv Skupštine usredsredi na reformu izbornog zakonodavstva, te istaknuto da nalazi i preporuke sadržani u izvještajima Posmatračke misije predstavljaju vrlo korisne smjernice u ovom kontekstu”, navodi se u saopštenju.

