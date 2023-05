Orlandić: Razmatramo više modela, među njima i samostalan nastup

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD), osim samostalnog izlaska, razmatraju i druge modele nastupa na parlamentarnim izborima, kazao je potpredsjednik te partije Danilo Orlandić, dodajući da opozicione stranke građanima moraju ponuditi inoviranu političku ponudu, nove ljude i konkretne predloge za poboljšanje životnog standarda.

Orlandić je agenciji MINA rekao da očekuje da u relativno kratkom vremenskom roku Predsjedništvo i Glavni odbor SD-a donesu odluku o nastupu na izborima.

Kako je naveo, SD je već od 3. aprila, dana nakon održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora, u izbornom režimu rada.

„Taj režim rada, svakako, podrazumijeva pripreme partije za samostalan nastup na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, koji će biti održani 11. juna“, kazao je Orlandić.

Za takvu vrstu nastupa, kako je naveo, SD je spreman.

„Izuzev tog modela, razmatraju se i drugi modeli nastupa, odnosno nekoliko tipova koalicionih aranžmana i analizira se da li bi, eventualno, takav nastup mogao djelovati sinergetski ili ne“, rekao je Orlandić.

Upitan da li smatra da je zajednički nastup opozicije dobro rješenje i da li je to prihvatljivo SD-u, on je kazao da je to jedna od mogućnosti koje se trenutno razmatraju i da, kao i svaka druga vrsta nastupa, i taj vid ima svoje pozitivne i negativne strane.

„Kao što sam već kazao, u zavisnosti od toga na kojim osnovama bude koncipiran dogovor, kao i onoga što nam ankete budu govorile o postojanju sinergije u slučaju takvog nastupa, partijski organi će se o njemu blagovremeno odrediti“, dodao je Orlandić.

Na pitanje koliko je izvjestan zajednički nastup i da li je vjerovatnije da će se koalicije praviti nakon izbora, on je odgovorio da u ovom trenutku ne bi bilo ni realno ni odgovorno ocjenjivati izvjesnost modela nastupa na predstojećim izborima.

„Kao što je već rečeno, postoji više opcija koje se razmatraju, među kojima je i samostalan nastup SD-a, ali i neki drugi vidovi nastupa. Svaka od tih opcija je, u datom trenutku, jednako vjerovatna i moguća“, kazao je Orlandić.

Kako je rekao, što se tiče postizbornih koalicija, stav SD-a po tom pitanju identičan je kao i onog dana kada su se osnovali.

„Postizbornu koaliciju možemo formirati samo na programskim osnovama i sa onim političkim subjektima koji se jasno opredijele za građanski, evropski, evroatlantski, multivjerski i multinacionalni koncept Crne Gore“, naveo je Orlandić.

Upitan kakav rezultat SD-a, ali i cijele opozicije očekuje na izborima 11. juna, on je kazao da su predsjednički izbori pokazali da opozicija raspolaže zavidnim rezervoarom od preko 155 hiljada glasova.

„U SD-u vjerujemo da je ta brojka, kada su partije u pitanju, i veća“, rekao je Orlandić.

Kako je naveo, od dana nakon održanog drugog kruga predsjedničkih izbora, kroz konstantnu komunikaciju sa partijskom bazom, ali i građanima koji ne pripadaju njihovoj partiji, rade na uvećavanju te brojke.

„Vjerujemo da opozicione partije mogu ostvariti bolji rezultat od rezultata našeg kandidata na predsjedničkim izborima, a svakako vjerujemo da SD može osvojiti isti broj mandata u Skupštini koji imamo u aktuelnom sazivu“, kazao je Orlandić.

Na pitanje koliko su izbori 11. juna važni za Crnu Goru, prije svega, za njen dalji put ka EU, on je odgovorio da svaki izbori imaju veliki značaj za državu, a parlamentarni, po prirodi stvari, imaju najveću važnost.

„Kao što smo mogli da vidimo u protekle dvije i po godine, uprkos deklarativnom zalaganju za evropske integracije Crne Gore, partije aktuelne vlasti i parlamentarne većine suštinski su uradile sve da državu odalje od porodice evropskih naroda“, ocijenio je Orlandić.

On je kazao da zato vjeruje da će predstojeći parlamentarni izbori biti i svojevrstan referendum za ili protiv članstva u EU, gdje će opciju „za“ predstavljati opozicione partije, „dok je sasvim jasno koji politički subjekti suštinski predstavljaju opciju „protiv“ članstva u Uniji“.

„Najveću nepoznatu predstavljaće novoosnovani Pokret Evropa sad iz kojeg gotovo svakodnevno čujemo dijametralno suprotne izjave u vezi sa nekim od ključnih državnih pitanja“, rekao je Orlandić.

Prema njegovim riječima, crnogorski građani moraju biti svjesni da podrška takvoj, lutajućoj politici ne može biti u korist Crne Gore i njenog evropskog puta.

Orlandić je kazao da glavni fokus predizborne kampanje partija opozicije, bez obzira na vrstu nastupa, treba da bude na ekonomskim i socijalnim temama.

„Opozicione partije građankama i građanima moraju ponuditi inoviranu političku ponudu, nove, mlade ljude i konkretne predloge – kako ćemo poboljšati njihov životni standard“, poručio je Orlandić.

Kako je naveo, u vremenu kada inflacija konstantno raste i kada je život sve skuplji i skuplji, od najveće važnosti za svakog birača je kako će on i njegova porodica živjeti u narednom četvorogodištu.

„Ono što je, takođe, od velike važnosti je da ne dozvolimo sebi da skliznemo u populizam i građankama i građanima ponudimo nerealna obećanja“, kazao je Orlandić.

On je poručio da programska ponuda opozicionih partija mora biti veoma dobro argumentovana i realno ostvariva jer, kako je dodao, čvrsto vjeruje da je iskren odnos prema onima od kojih traže podršku najvrijedniji kapital u politici.

U konačnom, kako je kazao Orlandić, takav pristup politici i do sada je bio pristup SD-a.

„Upravo mi smo stavili fokus na navedene teme u svom djelovanju, tako da su u parlamentu, upravo na predlog našeg kluba poslanika, usvojeni predlozi kojima su smanjene akcize na gorivo, povećane naknade pripravnicima sa 250 na 450 EUR, studentski krediti i stipendije, iznos najnižih penzija, kao i ograničene cijene osnovnih životnih namirnica“, naveo je Orlandić.

On je kazao da su na taj način poslanici SD-a pokazali da politici ne pristupaju politikantski, već da na realnoj osnovi kreiraju predloge i rješenja čiji je cilj poboljšanje životnog standarda građana.

Upitan kako komenatriše najave koje se odnose na mogućnost da Skupština poništi ukaz predsjednika Mila Đukanovića, sama sebi skrati mandat i da nakon toga novoizabrani predsjednik Jakov Milatović ponovo raspiše izbore, on je rekao da se radi o klasičnoj besmislici koja dolazi iz redova aktuelne parlamentarne većine.

Prema riječima Orlandića, nemogućnost da se politički subjekti koji bilježe manje od tri odsto podrške – URA i Socijalistička narodna partija, pomire sa činjenicom da za relativno kratko vrijeme neće više kontrolisati ne većinu u Vladi, već ni njen najmanji dio, dovodi do nebuloznih pokušaja da se odluka Đukanovića, koja je u potpunosti u skladu sa Ustavom, ospori na nezakonit i neustavan način.

„Prvo smo na sceni imali pokušaj da od Milatovića iznude da on „poništi“ akt Đukanovića objavljen u Službenom listu“, kazao je Orlandić.

Kako je rekao, nakon što su iz Pokreta Evropa sad dobili sasvim jasan odgovor na nebulozni zahtjev, sada se prešlo na pokušaj uzurpacije Skupštine.

„Što se SD-a tiče, to je samo još jedan očajnički pokušaj premijera (Dritana) Abazovića i potpredsjednika Vlade (Vladimira) Jokovića da se makar i dan više održe na pozicijama koje im ni po čemu ne pripadaju i koje u potpunosti nelegitimno obnašaju“, naveo je Orlandić.

Kako je kazao, parlamentarni izbori zakazani su za 11. jun, a jedino ništavo mogu biti odluke raspuštene Skupštine, koje „mimo zdravog razuma“ parlamentarna većina u ovom trenutku donosi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS