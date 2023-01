Orban: Crna Gora spremna za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna za članstvo u Evropskoj uniji, smatra premijer Mađarske Viktor Orban.

On je to napisao na Tviteru /Twitter/ nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milo Đukanović, koji boravi u radnoj posjeti Mađarskoj.

“Danas sam imao sjajan sastanak sa Đukanovićem, liderom zemlje koja bi već trebalo da bude članica EU. Crna Gora je spremna za članstvo“, kazao je Orban.

Đukanović je na Tviteru rekao da je imao još jedan dug, otvoren i prijateljski susret sa Orbanom.

“Veoma ohrabrujuće poruke za Crnu Goru, članicu NATO-a, na putu do članstva u EU”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je Mađarska spremna da nastavi ekspertsku, razvojnu i svaku drugu pomoć Crnoj Gori, ostajući dosljedno na fonu podrške evropskoj perspektivi regiona.

Đukanović je rekao da je zajednički izraženo očekivanje da će nakon skorih predsjedničkih i vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori biti stvoreni uslovi za konkretne oblike saradnje u kontekstu ostvarenja strateškog evropskog cilja Crne Gore.

„Obostrano je visoko ocijenjen nivo političke i ekonomske saradnje između dvije prijateljske zemlje“, dodao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS