OIK Tivat odbio zahtjev da predstavnici SDP-a izvrše uvid u izborni materijal

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija Tivat nezakonito je odbila zahtjev da predstavnici Socijaldemokratske partije (SDP) izvrše uvid u izborni materijal povodom prigovora koje su podnijeli na izborni postupak, saopštili su iz te partije.đ

OIK Tivat u četvrtak je odbio prigovore koje je SDP podnio zbog sumnje u neregularnosti tokom vanrednih parlamentarnih izbora.

„Nakon što su juče zbog navodnog umora prekinuli provjeru izborne dokumentacije i to uoči razmatranja materijala sa biračkog mjesta broj 15, danas smo dobili objašnjenje da nemamo pravo daljeg uvida u materijal“, navodi se u saopštenju SDP-a.

Iz te partije su poručili OIK-u Tivat da prekinu sa opstrukcijama kontrole izbornog procesa.

Iz SDP-a su istakli da su već na velikom broju primjera ustanovili da je izborni proces obilovao “nepravilnostima i otimanju glasova SDP-u, kroz fabrikovanje famoznih takozvanih nevažećih listića“.

„Nadamo se da ipak nemaju što da kriju i da će nam omogućiti da ostvarimo naše zakonsko pravo, kako ne bismo bili primorani da isto ostvarujemo preko Državne izborne komisije“, zaključili su iz SDP-a.

