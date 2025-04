OIK: DPS u Nikšiću osvojio 35,12 odsto glasova, ZBNK 34,64 odsto

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) osvojila je 35,12 odsto glasova na jučerašnjim lokalnim izborima u Nikšiću, a Koalicija Za budućnost Nikšića 34,64, pokazuju preliminarni rezultati Opštinske izborne komisije (OIK).

Prema preliminarnim rezultatima, Pokret Evropa sad osvojio je 12,5 odsto, koalicija Demokrata i Plenuma 7,32 odsto, a Evropski savez 5,07 odsto glasova.

Ispod cenzusa su Građanski pokret URA sa 1,89 odsto glasova, lista „Probudimo Nikšić“ koja je osvojila 1,24 odsto i lista „Rad za moj grad – dr Borislav Mišo Đurišić“ sa 1,06 odsto osvojenih glasova.

Cenzus nije prešla ni Stranka evropskog progresa, koja je osvojila 0,93 odsto glasova, kao ni lista „Za slobodarski Nikšić jednakih mogućnosti“ koja je dobila podršku 0,25 odsto birača.

Na izborima u Nikšiću je, od 57.589 upisanih birača, glasalo 42.012 ili 72,95 odsto.

