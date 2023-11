Odobesku: Crna Gora u Rumuniji ima prijatelja i podržavaoca

Podgorica, (MINA) – Rumunija podržava Crnu Goru na evroatlantskom putu, poručila je ministarka vanjskih poslova Rumunije Luminica Teodora Odobesku, navodeći da je uvjerena da će Crna Gora ostati predvodnica integracionog procesa na Zapadnom Balkanu.

Ona se danas sastala sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem.

“Čvrsto sam uvjerena da će Crna Gora ostati predvodnica integracionog procesa na Zapadnom Balkanu i da ćete iskoristiti aktuelni trenutak za ubrzanje integracione agende. U Rumuniji imate prijatelja i podržavaoca”, rekla je Odobesku.

Spajić je zahvalio ministarki Odobesku na riječima podrške.

“Posebno cijenimo sve poruke podrške koje nam dolaze iz Brisela i država članica. Posvećeni razvoju i fokusirani na budućnost, Crna Gora ostaje lojalna svojoj pro-evroatlantskoj agendi”, istakao je Spajić.

Iz Vlade je saopšteno da su sagovornici razmijenili mišljenje o aktuelnim bezbjednosnim izazovima i istakli značajnom činjenicu da se Crna Gora u potpunosti usklađuje sa zajedničkom vanjskom i bezbjednsnom politikom Evropske unije.

Navodi se da na sastanku bilo riječi i o Planu rasta Evropske unije i značaju povlačenja sredstava za dalji razvoj Crne Gore.

Odobesku je prenijela Spajiću čestitke predsjednika Vlade Rumunije Marsela Čolakua povodom izbora 44. Vlade i uputila zvaničan poziv crnogorskom premijeru da u narednom periodu posjeti Bukurešt.

“Radujemo se da budemo Vaši domaćini. Crna Gora je dobrodošla. U ovom izazovnom trenutku za sve nas – najvažnije je da se čvrsto držimo naše evropske porodice”, zaključila je Odobesku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS