Odbrambena saradnja Crne Gore i Nizozemske na visokom nivou

Podgorica, (MINA) – Odbrambena saradnja Crne Gore i Nizozemske je na visokom nivou, ocijenjeno je na sastanku ministra odbrane Dragana Krapovića i holandskog ambasadora Jousta Reintjesa i poručeno da saveznički odnosi u Alijansi doprinose ukupnim odnosima dvije države.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je kazao da je zadovoljan bliskim odnosima dvije države i istakao da će otvaranje ambasade Crne Gore u Hagu i holandskog konzulata u Crnoj Gori doprinijeti njihovom dodatnom razvijanju.

„Istakao je značaj članstva obje zemlje u NATO, kao i zajedničke interese u bilateralnim odnosima, ali i multilateralnim strukturama, naglašavajući da je u trenutnom bezbjednosnom ambijentu u Evropi i svijetu posebno važan koncept kolektivne odbrane“, kaže se u saopštenju.

Krapović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Nizozemske Crnoj Gori u ostvarivanju spoljnopolitičkih prioriteta, prvenstveno evropskih integracija, kojima je Crna Gora potpuno posvećena.

On je kazao da je odbrambena saradnja dvije zemlje, a koja se ostvaruje na planu usavršavanja pripadnika Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane u oblastima rodne ravnopravnosti i međunarodne vojne saradnje, na visokom nivou, uz dodatan prostor za njeno intenziviranje.

Reintjes je rekao da očekuje da će saradnja dvije zemlje u oblasti odbrane, kao i drugim oblastima od zajedničkog interesa, biti dodatno intenzivirana.

„Posebno je istakao zadovoljstvo zbog opredjeljenja Crne Gore za evropski put i naglasio važnost usklađivanja sa spoljnom politikom Evrospke unije (EU)“, navodi se u saopštenju.

To će, kako je dodao Reintjes, u velikoj mjeri doprinijeti napretku Crne Gore u procesu pregovora za punopravno članstvo u EU, u čemu Crne Gora može računati na snažnu podršku Nizozemske.

„Sagovornici su se saglasili da je važno intenzivirati politički dijalog u cilju daljeg unapređivanja prijateljskih i savezničkih odnosa dvije zemlje“, kaže se u saopštenju.

