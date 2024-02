Odbornici u Budvi da vrate mandate, ako ne mogu da rade zajedno

Podgorica, (MINA) – Ukoliko daljim konfrontacijama donosioci odluka u Budvi odluče da ne mogu da rade zajedno onda je jedino rješenje da odbornici vrate mandate i da se organizuju vanredni lokalni izbori, smatraju u Novoj srpskoj demokratiji (NSD).

Iz te stranke su kazali da vjeruju da je dogovor u Budvi moguć i pozvali sve političke aktere u tom gradu da pokažu političku širinu i ostave po strani razlike.

“Još jednom pozivamo sve aktere, a posebno one koji su na najvišim funkcijama u Budvi, jer su upravo oni najodgovorniji za čuvanje jedinstva, da pokažu političku širinu i ostave po strani razlike iz kojih ne može proizaći ništa dobro”, navodi se u saopštenju NSD.

Oni su podsjetili aktere u Budvi da su na izborima pred birače izašli sa sloganom “Budva na prvom mjestu” i naglasili da interes građana mora biti na prvom mjestu.

“Ukoliko se daljim konfrontacijama donosioci odluka u Budvi odluče da ne mogu da rade zajedno, onda je jedino pošteno i ispravno rješenje da odbornici vrate mandate onima koji su ih birali i da se pristupi organizaciji vanrednih lokalnih izbora”, navodi se u saopštenju NSD.

Interes građana Budve je, kako su dodali, NSD-u uvijek bio na prvom mjestu.

“Zbog toga smatramo da se rješenju situacije u tom gradu treba pristupiti trezveno i staloženo”, dodali su iz NSD.

Oni su kazali da je u proteklom periodu upravo to radio predsjednik Skupštine i prvi čovjek te partije Andrija Mandić.

“Mandić je uložio izuzetan napor i lično zalaganje kako bi se riješila situacija u Budvi. Rezultat njegovog napora je doveo do dogovora koji je predstavljao konkretno rješenje za situaciju u kojoj se našla lokalna vlast u Budvi”, navodi se u saopštenju.

Iz NSD su kazali da su parcijalne politike pojedinih grupa vođene tako da se ne ispoštuje taj dogovor i da se dovede u pitanje saradnja unutar parlamentarne većine.

“Poslednja je prilika da se pokaže da li odgovornost i želja za zajedničkim radom može da pobijedi lične želje i ambicije onih koji vjeruju da baš njima propada da o svemu sami odlučuju”, rekli su iz NSD.

“Dokazali smo da je pomirenje, kompromis i prevazilaženje tema koje nas dijele moguće na državnom nivou i iskreno želimo da svi politički učesnici situacije u Budvi, koji su kao koalicija različitih stranaka osvojili vlast, prvenstveno misle o opštem interesu građana koji su im na koncu i dali svoje povjerenje”, naveli su iz NSD.

Iz te partije su kazali da vjeruju da je dogovor među političkim akterima u Budvi i dalje moguć.

“A najbolje je i najispravnije rješenje da svi ispoštuju dogovor koji su odbornici postigli na sastanku sa Mandićem”, kaže se u saopštenju.

Mandić je ranije saopštio da je na sastanku sa odborničkim klubom nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) u Budvi dogovorio da se kriza u Budvi riješi tako što će za potpredsjednika Opštine biti izabrana Jasna Dokić i još jedan kandidat.

Sjednicu lokalnog parlamenta Budve u petak je napustio dio odbornika vladajuće koalicije čime je onemogućeno glasanje o potpredsjedniku Opštine, zbog nedostatka kvoruma.

