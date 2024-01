Odbor za izbornu reformu prvo da razmatra izmjene Zakona i biračkom spisku

Podgorica, (MINA) – U Demokratskoj Crnoj Gori očekuju da Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu crnogorske Skupštine na prvoj sjednici razmatra predlog te stranke o izmjenama zakona o biračkom spisku, kako bi izborni proces u Šavniku bio deblokiran i konačno sproveden.

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin, ocijenio je da su te izmjene veoma važne i za izborne procese na lokalnom nivou u ovoj godini, redovne u Kotoru, ali i za slučaj vanrednih lokalnih izbora.

“Izbornom turizmu, kao jednom od najupečatljivijih organizovanih izbornih zloupotreba može se stati na put. Država mora da pokaže da je spremna i moćna da obezbijedi fer izborne uslove, ali i da konkretnim zakonskim mehanizmima stane na put izigravanju biračkog prava i vještačkim uticajima na rezultate izbora”, kazao je Rovčanin.

Prema njegovim riječima, Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu treba da riješi taj problem i to je prvi zadatak.

“Preskočiti izborni problem broj jedan u državi, a baviti se drugim zakonskim reformama je besmisleno. Zato očekujem odgovornost, demokratsku zrelost i postavljanje iznad uskopartijskih interesa svih parlamentarnih subjekata, naročito parlamentarne opozicije”, rekao je Rovčanin.

On smatra da je predlog Demokrata konkretan, sveobuhvatan i u krajnjem nužan.

Rovčanin je podsjetio da su izbori za odbornike u Skupštini opštine Šavnik raspisani za 23.oktobar.2022. godine, ali da zbog neodržavanja izbora na dva biračka mjesta još nijesu sprovodeni.

On je objasnio da je suština predloženih izmjena zakona da birač koji ima pravo da bira i da bude biran za odbornika i ima pored ostalih uslova, prebivalište u opštini, to pravo gubi ukoliko mu prestane prebivalište u opštini u kojoj su raspisani izbori.

Rovčanin je kazao da to rješenje može imati za posljedicu da je birač upisan u zaključeni birački spisak jer je u tom periodu ispunjavao uslove u pogledu prebivališta u opštini u kojoj su raspisani izbori.

“Ali i da u slučaju ponovnih izbora na biračkom mjestu na kojem je nadležna izborna komisija poništila rezultate izbora, u skladu sa zakonom nema biračko pravo ukoliko je od dana zaključenja biračkog spiska do dana održavanja ponovnih izbora odjavio prebivalište u opštini u kojoj se održavaju izbori ili mu je pravosnažnim rješenjem nadležnog organa državne uprave odjavljeno prebivalište u toj opštini”, objasnio je Rovčanin.

On je kazao da su u cilju obezbjeđenja zakonitog sprovođenja izbornog procesa na ponovnim izborima, odnosno da na tim njima glasaju samo birači koji imaju biračko pravo u opštini u kojoj su izbori, Demokrate predlažile donošenje izmjena i dopuna zakona.

“Izborne reforme su vrlo jednostavne ako se za vrhovni cilj uzme da izborni procesi moraju biti čista posla i za birače i za učesnike i za organe koji ih sprovode”, zaključio je Rovčanin.

