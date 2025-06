Odbor za izbornu reformu danas nastavlja sa radom

Podgorica, (MINA) – Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu crnogorske Skupštine, nastaviće danas sa radom, a na dnevnom redu je Nacrt zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Kako pišu Vijesti, Nacrtom Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja predviđeno je povećavanje izdvajanja novca iz budžeta za stranke, kao i više donacija iz privatnih izvora za njih.

U dokumentu u koji je list imao uvid, predloženo je da se za redovan rad parlamentarnih partija iz budžeta izdvaja 0,8 odsto, umjesto dosadašnjih 0,5 odsto ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za kapitalni i budžet državnih fondova (tekući budžet).

Tekući budžet za ovu godinu iznosi oko 1,5 milijardi EUR, od čega strankama pripada 7,55 miliona (0,5 odsto). Ako se izdvajanja povećaju na 0,8 odsto, partije bi, prema tekućem budžetu, dobile 12,08 miliona, odnosno 4,5 miliona više.

U dokumentu je predloženo i da fizičko lice može za redovan rad i finansiranje izbornih kampanja političkog subjekta uplatiti najviše 10 hiljada EUR, a pravno najviše 40 hiljada eura godišnje.

Na dnevnom redu sjednice je i analiza situacije u Šavniku, usled nemogućnosti održavanja izbora, kao i plan rada Odbora do kraja godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS