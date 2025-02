Odbor podržao predloge za ambasadore pri NATO, UN i u Austriji

Podgorica, (MINA) – Skupštinski Odbor za međunarodne odnose i iseljenike dao je pozitivno mišljenje o predlogu Vlade da Milena Kalezić bude ambasadorka Crne Gore u Stalnoj misiji pri Sjevernoatlantskom savezu (NATO).

Odbor je na današnjoj sjednici, kojoj nijesu prisustvovali poslanici opozicije, dao pozitivno mišljenje i o predlozima da za ambasadorku Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama (UN) bude postavljena Dragana Radulović, a za ambasadorku u Austriji Stanica Anđić.

Za postavljenje Kalezić za izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku Crne Gore pri NATO-u, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu, glasalo je šest poslanika, dok je jedan bio uzdržan.

Kalezić je istakla da je NATO, u vremenu globalnih prijetnji za bezbjednost, jedan od ključnih prioriteta vanjske politike Crne Gore.

Ona je kazala da su prioriteti Crne Gore komplementarni sa politikama NATO-a.

Kako je pojasnila, među prioritetima za naredni period biće držanje Zapadnog Balkana visoko na agendi, podrška Ukrajini, povećanje izdvajanja za odbranu, suočavanje sa hibridnim prijetnjama i jačanje otpornosti.

“Jačanje kolektivne odbrane je nešto na šta se mora obratiti pažnja u narednom periodu, a posebno u kontekstu predstojećeg samita u Hagu”, rekla je Kalezić.

Ona je naglasila da je jačanje otpornosti, za koje je svaka od saveznica jednako odgovorna, jedan od najvažnijih ciljeva.

Prema njenim riječima, jedan od prioriteta će biti i da se sačuva međunarodni poredak zasnovan na pravilima.

Predlog Vlade da Radulović bude ambasadorka Crne Gore u Stalnoj misiji Crne Gore pri UN-u, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Njujorku, podržalo je šest poslanika, dok je jedan bio protiv.

Radulović, koja je karijerni diplomata, rekla je da je saradnja sa međunarodnim organizacijama jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore i da je zato i uloga Misije pri UN-u izuzetno značajna.

Ona je kazala da će se fokusirati na to da Crna Gora aktivno učestvuje u radu svih tijela UN-a.

Odbor je podržao i postavljenje Anđić za ambasadorku Crne Gore u Austriji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču.

Anđić je dobila jednoglasnu podršku svih prisutnih članova tog skupštinskog tijela.

Anđić, koja je trenutno na poziciji otpravnika poslova u crnogorskoj ambasadi u Beču, kazala je da Crna Gora i Austrija imaju dobre odnose koji se unapređuju kroz kontakte na najvišem i ekspertskom nivou.

“Austrija je Crnoj Gori iskren prijatelj i partner, a to pokazuje kroz podršku Crnoj Gori u procesu integracija u Evropsku uniju (EU)”, rekla je Anđić.

Prema njenim riječima, Austrija želi da na Zapadnom Balkanu ima pouzdanog partnera.

Anđić je istakla i da u austrijskom parlamentu postoji konsenzus oko proširenja, kao i da postoji prostor za dalje unapređenje odnosa u različitim oblastima.

