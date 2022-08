O povjerenju Vladi da odluči Predsjedništvo stranke

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Bošnjačke stranke (BS) ovlastio je Predsjedništvo te partije da, u susret glasanju o nepovjerenju Vladi, donese konačnu odluku.

To je saopšteno iz BS nakon sjednice Glavnog odbora u Rožajama, na kojoj je razmatrana aktuelna politička situacija.

Poslanici crnogorskog parlamenta sjutra će se, na vanrednoj sjednici, izjasniti o predlogu za izglasavanje nepovjerenja Vladi, koji su inicirali Demokratska partija socijalista, Liberalna partija, Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Demokratska unija Albanaca.

U skupštinskoj proceduri nalazi se još jedna inicijativa za izglasavanje nepovjerenja Vladi koju su u srijedu podnijeli poslanici Demokratskog fronta, Pokreta za promjene, Demokrata, Demosa, Prave Crne Gore, Ujedinjene i Radničke partije.

Sjednica parlamenta o toj inicijativi zakazana je za 2. septembar.

