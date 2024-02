NSD: Krivična prijava protiv Mandića neosnovana *

Podgorica, (MINA) – Krivična prijava koju su protiv predsjednika Skupštine Andrije Mandića podnijeli Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrate, Hrvatska građanska inicijativa i Demokratska unija Albanaca, neosnovana je, smatraju u Novoj srpskoj demokratiji (NSD).

Te četiri partije podnijele su danas Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Mandića zbog sumnja da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Iz NSD su u reagovanju naveli da je obrazloženje dijela poslanika opozicije za podnošenje krivične prijave bilo da time žele da zaštite Crnu Goru od ostatka svijeta.

“U još jednom pokušaju političkog teatra, u kom jeftinim političkim doskočicama i predstavama za javnost, pokušavaju da politički profitiraju u onome na čemu su decenijama gradili političku mantru, čiji je ideolog isključivo DPS: stvaranje nacionalnog jaza u crnogorskom društvu”, rekli su iz NSD.

Kako su rekli, u neosnovanoj krivičnoj prijavi se tumače zakon druge države, a ne primjenjuju Zakon o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore.

Iz NSD su istakli da se u Zakonu o državnim simbolima i danu državnosti navodi sve ono što stoji u kabinetu predsjednika Skupštine – da simboli Crne Gore utvrđeni Zakonom o grbu i zastavi Republike Crne Gore iz 1993. godine, uživaju zaštitu kao i državni simboli utvrđeni tim zakonom.

“U pravnom galimatijasu i političkom skeču koji je bilo otužno posmatrati, osim nepoznavanja osnova pravnog sistema Crne Gore i elemenata bića takozvanog krivičnog i nepostojećeg djela, građanima Crne Gore danas je potpuno jasno da žive u drugačijoj i pomirenoj Crnoj Gori”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je “u pomirenoj Crnoj Gori pobijeđeni DPS sve usamljeniji, na brodu politike podjela koju je narod na izborima kaznio, a koji napuštaju i njihovi dojučerašnji koalicioni partneri”.

“Tako usamljenom DPS-u jedino i preostaje da istinski počne da izučava Krivični zakonik Crne Gore, ali isključivo zbog sebe i svojih članova kojima će se konačno baviti sve slobodnije pravosuđe Crne Gore, u krivičnim prijavama koje neće biti ni neosnovane ni lažne, već pravno i pravedno procesuirane”, zaključuje se u reagovanju

