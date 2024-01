Nizozemska će nastaviti ekspertsku podršku Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je predvodnik u integracijama, a Nizozemska će nastaviti da joj pruža ekspertsku pomoć u reformama, posebno u poglavljima 23 i 24, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića i ambasadora Nizozemske Jostom Reintjesom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović je kazao da je saradnja Nizozemske i Crne Gore dobra i sadržajna, kao i da su prijateljski odnosi dodatno ojačani NATO savezništvom.

Ivanović je kazao da je uvjeren da će crnogorsko rezidentno predstavljanje u Hagu pružiti dodatan doprinos razvoju odnosa dvije države.

« To istovremeno predstavlja izraz pune posvećenosti da dalje razvijamo naše političke, ekonomske i sveukupne bilateralne odnose », naveo je Ivanović.

On je, kako je saopšteno, zahvalio na dosadašnjoj podršci Nizozemske u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i principu napredovanja prema zaslugama.

« Uz očekivanje da će Nizozemska nastaviti da pruža ekspertsku pomoć Crnoj Gori, posebno u oblastima koje su ključne za jačanje vladavine prava », kaže se u saopštenju.

Reintjes je naglasio da Nizozemska cijeni činjenicu da se Crna Gora u potpunosti usaglašava sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

On je pozitivno ocijenio posvećenost Crne Gore članstvu u NATO-u i evropskoj integraciji.

Reintjes je istakao da je Crna Gora predvodnik u procesu pristupanja i da će Nizozemska nastaviti da pruža ekspertsku pomoć u sprovođenju reformi, naročito u poglavljima 23 i 24, u skladu sa aktuelnom metodologijom proširenja.

Kako se navodi u saopštenju, Ivanović i Reintjes su razgovarali i o važnosti regionalne saradnje i jačanju sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS