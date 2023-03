Nikolić: Rusija ne može biti pobjednik u ratu

Podgorica, (MINA) – Rusija može da osvoji još ukrajinskih teritorija, ali ne može biti pobjednik u ratu protiv Ukrajine, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Nikolić je rekao da su dvije ključne premise za takav zaključak, a da je prva to što se Rusija obrušila na važeći medđunarodni poredak i brutalnom agresijom na suverenu državu i njeno stanovništvo okrenula protiv sebe cio demokratski svijet.

“I druga – Ukrajina se bori za slobodu, što je u moralnom smislu čini istorijski nadmoćnijom”, poručio je Nikolić u obraćanju na a Interparlamentarnoj konferenciji za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku Evropske unije (EU) i zemalja kandidata u Stokholmu, na temu ruske agresije na Ukrajinu.

Nikolić je podsjetio predstavnike nacionalnih parlamenata članica EU i poslanike Evropskog parlamenta da je Skupština Crne Gore stala u red sa cijelim demokratskim svijetom i snažno osudila agresiju Rusije na Ukrajinu.

“Danas imamo moralnu dužnost da kažemo kako ovo nije ona Rusija koju pamtimo. Današnja Rusija osramotila je svoju istorijsku reputaciju, kao i slavnu Crvenu armiju iz Drugog svjetskog rata”, kazao je Nikolić.

On je naveo da se, tehnički i istorijski gledano, svaki rat okončava diplomatskim rješenjem.

Nikolić je rekao da očekuje da će tako biti i ovog puta, ali da je veliko pitanje kada i kako.

“Kad počne da se zvecka nuklearnim oružjem, to ukazuje da su politika i diplomatija u slobodnom padu. Zato bi sve globalne progresivne politike trebalo da se udruže i svojim akcijama i inicijativama pomognu da se povrati mir”, poručio je Nikolić.

