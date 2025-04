Nikolić predao spisak ljudi koji su u biračkom spisku u BiH i Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić danas je Područnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Nikšiću predao spisak od 206 osoba za koje, kako je naveo, osnovano sumnja da su u biračkom spisku Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Nikolić je, kako prenosi portal Radio Televizije Nikšić, rekao da očekuje od nadležnih državnih organa da u najhitnijem roku sprovedu istragu i da ih o tome detaljno obavijeste.

„MUP je nakon izjave koju smo dali bio u obavezi da, kao nadležni organ koji prati birački spisak, po službenoj dužnosti preduzme određene radnje i provjeri navode o tome da u biračkom spisku Nikšića imamo nelegalno upisane osobe koje po tom osnovu i nelegalno mogu da ostvare biračko pravo“, kazao je Nikolić.

Umjesto toga, kako je naveo, dobili su prvu reakciju MUP-a koja je bila više političko istrčavanje, nego odgovoran odgovor nadležne institucije zadužene za praćenje i kontrolu biračkog spiska.

Nikolić je kazao da, prema svim istraživanjima javnog mjenja, kao parlamentarna opozicija imaju jasnu većinu u Nikšiću u ovom trenutku.

On je poručio da neće dozvoliti da neko ko ne živi u Nikšiću utiče na izbornu volju građana tog grada.

“I zato želimo da poručimo svima koji se pripremaju da dođu u Nikšić na dan izbora, a nemaju za to zakonski osnov, da to ne rade i da ostanu u svojim kućama, a da Nikšićanima ostave pravo da odlučuju ko će upravljati njihovom kućom”, dodao je Nikolić.

On je istakao da nemaju pouzdanu informaciju kada su birači upisani, ali da to uopšte nije relevantno u ovom trenutku.

Kako je rekao Nikolić, kada se otvore neki drugi birački spiskovi u Republici Srpskoj, počev od Bileće, Gacka i Foče, naći će se još puno duplo upisanih ili „fantomskih birača“ koji, sljedstveno izbornom turizmu, koriste svoja biračka prava u više različitih država.

Nikolić je rekao da su uradili ono što je do njih – predali nadležnim institucijama informacije do kojih su došli.

On je naveo da vlast uvjerava da odnosi sa Srbijom i Republikom Srpskom nikada nijesu bili bolji, pa onda treba vjerovati da će u međunarodnoj razmjeni pribaviti sve potrebne informacije i pokrenuti postupak brisanja ljudi koji su nelegalno upisani u birački spisak Crne Gore.

Nikolić je rekao da su u susret poslaničkim pitanjima ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću postavili pitanje koliko postupaka je MUP pokrenuo kada je u pitanju brisanje osoba koje su nelegalno upisane u birački spisak Crne Gore.

„Do danas nijesmo dobili odgovor, jer su i odgovor na to pitanje odlučili da prolongiraju nakon izbora u Nikšiću”, smatra Nikolić.

Na pitanje zašto je to pitanje sada važno ako su birači iz druge države već u Crnoj Gori ostvarivali biračko pravo, on je odgovorio da je važno sa aspekta zakonitosti.

Nikolić je, govoreći o organizovanom dolasku birača, rekao da se vidjelo „kako to izgleda kada su organizovani beogradski izbori, kad je Evropski parlament donio rezoluciju da se istraži birački proces, odnosno izborni proces u Beogradu“.

„Zato što su ljudi autobusima dovoženi iz Republike Srpske i iz Crne Gore da učestvuju u izbornom procesu na kojem po zakonu ne bi imali prava“, rekao je Nikolić.

On je, govoreći o situaciji u Šavniku, gdje lokalni izbori upravo zbog birača iz drugih opština Crne Gore već više od dvije godine ne mogu da budu završeni, kazao da sve državne institucije treba da reaguju i omoguće građanima Šavnika da se izjasne na tim izborima.

„Što se Šavnika tiče, postoji problem koji nije vezan samo za birački ispisak. Problem je što neki ljudi zaustavljaju izborni proces na dan izbora, lome kutije i onemogućavaju da se građani koji su upisan u birački spisak Šavnika, izjasne na izborima“, dodao je Nikolić.

