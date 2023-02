Nikolić: Podržaćemo kandidata kojeg dogovore predstavnici manjina

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podržaće onog kandidata za sudiju Ustavnog suda, kojeg prethodno dogovore predstavnici manjina, kazao je poslanik te stranke Andrija Nikolić.

Premijer Dritan Abazović je danas rekao da ne može da vjeruje da DPS nije glasao za četvrtog kandidata iz reda manjinskih naroda.

“Izjavom da DPS nije dozvolio da Albanac bude izabran za sudiju Ustavnog suda, Abazović se igra sa mozgom građana i, po običaju, potcjenjuje njihovu inteligenciju”, naveo je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je DPS izabrao Albanca za premijera.

“Još jednom, podržaćemo onog kandidata, kojeg prethodno dogovore predstavnici manjina”, kazao je Nikolić.

