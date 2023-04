Nikolić: Odluka Milatovića odraz nepoštovanja prema Cetinju

Podgorica, (MINA) – Odluka novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da svoju inauguraciju izmjesti van Cetinja, odraz je nepoštovanja prema Prijestonici, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

Milatović će 20. maja, u Skupštini Crne Gore, položiti zakletvu i stupiti na dužnost predsjednika države.

“Odluka Milatovića da svoju inauguraciju izmjesti van Cetinja, ne samo da je izraz nepoštovanja prema Prijestonici, već predstavlja operativnu razradu pređašnje ideje Andrije Mandića – da se Cetinju oduzmu njegovi istorijski i ustavni prerogativi”, napisao je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

