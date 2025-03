Nikolić: Izjava Milatovića o DPS-a kompliment je za tu partiju

Podgorica, (MINA) – Izjava crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića o stanju reformi Demokratske partije socijalista (DPS) predstavlja ozbiljan kompliment za tu partiju, poručio je portparol DPS-a Miloš Nikolić.

Milatović je u četvrtak ocijenio da DPS nije reformisan i da i dalje sve odluke donosi Milo Đukanović.

“Izjava slučajnog predsjednika Jakova Milatovića o stanju reformi DPS-a predstavlja ozbiljan kompliment za našu partiju”, napisao je Nikolić na mreži X.

On je kazao da bi se u DPS-u zabrinuli da o njima pozitivno govori neko ko je u Podgorici napravio koaliciju sa Andrijom Mandićem i Vladislavom Dajkovićem po nalogu šefa zemunsko-škaljarskog klana Luke Bojovića.

“A što se tiče krivične prijave protiv gospodina Ðukanovića – navikli smo od Demokrata i na veće gluposti i gluplje marketinške trikove u susret izborima”, naveo je Nikolić.

