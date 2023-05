Nikolić: Bez DPS-a nema stabilne Vlade

Podgorica, (MINA) – Svaka Vlada koja bi bila formirana bez Demokratske partije socijalista (DPS) ne bi bila stabilna, jaka, ni dovoljno odgovorna u pogledu isporučivanja rezultata građanima, ali i na evropskom putu, smatra kandidat za poslanika na koalicionoj liste Zajedno, Andrija Nikolić.

On je kazao da ukoliko bude dovoljno pameti, hrabrosti i odgovornosti neće biti puno kalkulacija.

Nikolić je rekao da će, ukoliko bude tako, oni politički subjekti koji čvrsto vjeruju u evropsku budućnost Crne Gore, naći za shodno da pronađu zajednički imenitelj i da se na toj platformi udruže, podijele odgovornost i obaveze, i obavežu se pred građanima Crne Gore.

„Na način – mi smo se potrudili da budemo politički odgovorni, bez obzira na to kome ste ukazali povjerenje“, naveo je Nikolić u saopštenju.

Nikolić, koji je i član predsjedništva DPS-a, kazao je da je potrebno stvoriti “široku vladinu koaliciju koja će voditi ubrzanim putem Crnu Goru ka EU”.

“Koja će imati kvalifikovanu većinu u parlamentu za donošenje najvažnijih odluka u dijelu pravosuđa i svim drugim važnim pitanjima“, rekao je Nikolić.

On je ocijenio da bi takvu koaliciju pozdravila međunarodna zajednica.

„A takve stabilne Vlade ne može biti bez DPS. Zato što je jezgro ovih vrijednosti o kojima govorimo – evropskim integracijama, težište našeg programa. Te vrijednosti su temeljni principi na kojima bi DPS bio spreman da sarađuje i učestvuje u budućoj Vladi, nakon parlamentarnih izbora“, zaključio je Nikolić.

