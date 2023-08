Nedović: Nijesam politički korumpirana, svi akteri da podrže Spajića

Podgorica, (MINA) – Poslanica na listi Pokreta Evropa sad (PES) Jelena Nedović kazala je da nije politički korumpirana i pozvala sve političke aktere da podrže mandatara Milojka Spajića.

Ona se oglasila povodom navoda da je napustila organizaciju Alternativa Crna Gora, čiji je predstavnku u crnogorskom parlamentu na listi PES-a.

Iz Alternative su ranije danas kazali da u procesu formiranja buduće vlade postoje elementi korupcije, navodeći da već tri dana nemaju komunikaciju sa Nedović.

Kako prenosi portal Vijesti, Nedović nije ni potvrdila niti negirala navode da je otišla iz te organizacije, ali je kazala da nije izdala Alternativu.

“Da li sam ja izdala Alternativu? Ne! Alternativa nije jedan čovjek, Alternativa su principi, za bolje pravednije društvo, za društvo socijalne sigurnosti, jednakih šansi i slobodnih mišljenja uvjerenja”, rekla je Nedović.

Ona je kazala da Alternativu predstavljaju sve osobe koje joj spontano i iskreno na različite načine pružaju podršku svih ovih dana i koji su joj, kako je dodala, vjetar u leđa da istraje u borbi za zajedničko dobro.

“Nijesam izdala, niti ću ikada izdati niti jedan temeljni princip na kojem počiva Alternativa. Naprotiv, kao i do sada, beskmpromisno ću se zalagati za sve temeljne vrijednosti za koje sam se i sama borila proteklih godina”, navela je Nedović.

Ona je poručila da nije politički korumpirana i da je priča o političkoj korupciji, kada neko slobodno iznosi ono što misli, “naslijeđena matrica mračnih vremena”.

Nedović je kazala da građani odlično znaju kome ta priča ide u prilog.

Ona je navela da će veću platu, penziju i bolju zaštitu prava radnika kroz program Evropa sad dva ostvariti i birači PES-a, koalicije Za budućnost Crne Gore, Demokrata, Bošnjačke stranke (BS), Albanske alijanse, Demokratske partije socijalista, Hrvatske građanske inicijative i svih drugih političkih subjekata.

“Kao i onih što su se opredijelili da ne iskoriste biračko pravo, a što je moja osnovna preokupacija, i zbog čega sam uostalom ušla u politiku”, dodala je Nedović.

Kako je navela, njeno mišljenje o BS nepromijenjeno.

Nedović je prije dva mjeseca optužila lidera BS Ervina Ibrahimovića da na pregovore o formiranju vlade dolazi “sa spiskom želja”, nazvavši ga “uhljebom”.

“Međutim, uvažavam činjenicu da je BS legitimni predstavnik građana koji su njih birali na izborima. Isti princip je potrebno primijeniti i na ZBCG. Niti su BS svi Bošnjaci u Crnoj Gori, niti su ZBCG svi Srbi u Crnoj Gori, ali svi bez izuzetka zalužuju dostojanstven život”, rekla je Nedović.

Ona je pozvala sve političke aktere da pruže ruku saradnje Spajiću.

“I da mu lišeni političkih kalkulacija, brzim i efikasnim dogovorom omogućimo da ispuni obećanja koja je dao Crnogorcima, Srbima, Bošnjacima, Hrvatima, i svim drugim našim manjebrojnim narodima”, kazala je Nedović.

Ona je istakla da je sve drugo zamajavanje “napaćenog” naroda, o kojem niko ne razmišlja, nego kojem se po ko zna koji put baca prašina u oči.

