Forca neće podržati nijednog kandidata za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Nova Demokratska Snaga Forca u drugom krugu predsjedničkih izbora neće podržati nijednog kandidata, saopštili su iz te partije, navodeći da odluku prepuštaju biračima koji znaju zahtjeve i političke težnje Albanaca u Crnoj Gori.

Iz Force su naveli da oni, kao albanski nacionalni subjekt koji sprovodi sopstveni politički program, nijesu ni populistička, ni karijeristička stranka.

Kako su kazali, Forca se bori za ostvarivanje i unaprjeđenje prava Albanaca u Crnoj Gori.

“Nezadovoljni smo putem kojim Crna Gora korača u posljednje dvije godine. Pozicija predsjednika treba da bude takva da garantuje da su naša prava u fokusu i u njegovoj djelatnosti”, rekli su iz Force.

Oni su naveli da su, analizirajući ponudu kandidata i njihov dosadašnji politički put, uvjereni da na tom putu niko od kandidata nije dovoljno dokazao da će podržati političke zahtjeve Force.

“Tako da u ovom krugu nećemo podržati nijednog kandidata i prepustićemo odluku biračima koji znaju naše zahtjeve, političke težnje Albanaca u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su te težnje nailazile na stalne prepreke politike i pristalica oba kandidata.

“Nijesmo protiv nijednog kandidata i nijesmo rezervni birači. Mi Albanci smo oduvijek znali da izaberemo stranu i to pravu stranu istorije”, rekli su iz Force.

Iz te partije su kazali da su uvjereni da će i ovoga puta albanski birači donijeti pravu odluku, i pozvali građane da u nedjelju glasaju mirno, bez pritiska i nagađanja.

“U ponedjeljak ćemo novoizabranom predsjedniku čestitati petogodišnji mandat i sa svakim raditi na tome da obezbijedimo unaprjeđenje i poštovanje naših prava”, zaključili su iz Force.

