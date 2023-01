Najmanje jedna žena i jedan pripadnik manjinskog naroda da budu kandidati za Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak predložila je model po kojem bi se najefikasnije moglo doći do dogovora oko izbora sudija Ustavnog suda, a koji podrazumijeva da najmanje jedan kandidat mora biti žena i najmanje jedan iz redova manje brojnih naroda.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Bošnjak se danas sastala sa šeficom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Kristinom Oanom Popom.

Navodi se da je na sastanku razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, posebno o neophodnosti izbora sudija Ustavnog suda, kako bi se stekli uslovi za održavanje najavljenih predsjedničkih izbora, što je neophodno ukoliko Crna Gora planira da ostane na putu evropskih integracija.

Bošnjak je, kako je saopšteno, predložila model po kojem bi se najefikasnije moglo doći do dogovora oko izbora sudija.

Ona smatra i da bi taj model bio prihvatljiv za sve.

“Po ovom modelu, od predloženih 26 kandidata, došli bi do neophodna četiri kandidata, od kojih bi najmanje jedan kandidat morala biti žena, ali bi se ispoštovala i zakonska obaveza da najmanje jedan sudija bude iz redove manje brojnih naroda”, navodi se u saopštenju.

Popa je pozdravila transparentno sprovođenje procedure intervjua sa kandidatima za sudije Ustavnog suda na nivou Ustavnog odbora.

Ona je apelovala na sve političke aktere da konstruktivno sarađuju u cilju hitnog izbora nedostajućih sudija, a u interesu svih građana.

Kako je navela, EU će nastaviti da prati taj proces, veoma pažljivo.

“Na sastanku je bilo riječi i o izboru članova Sudskog savjeta i Vrhovnog državnog tužioca, kao i o izmjenama izbornog zakonodavstva”, dodaje se u saopštenju.

