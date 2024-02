Podgorica, (MINA) – Vlada je preduzela konkretne korake koji će ojačati pravni okvir za suzbijanje torture i zlostavljanja i doprinijeti ostvarivanju evropskih standarda u oblasti ljudskih prava, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On se sastao sa predsjednikom Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Alanom Mičelom.

Iz Bečićevog kabineta rekli su da je sastanak bio prilika za razmatranje preporuka CPT-a o zaštiti ljudskih prava i unapređenju institucionalnih mehanizama u Crnoj Gori, u skladu sa Evropskom konvencijom za sprječavanje mučenja, čiji je Crna Gora potpisnik.

“Bečić je naglasio da je Vlada preduzela konkretne korake, kao što su izmjene i dopune Krivičnog zakonika, koje će ojačati pravni okvir za suzbijanje torture i zlostavljanja, doprinoseći ostvarivanju evropskih standarda u oblasti ljudskih prava”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da nadležne institucije aktivno rade na implementaciji preporuka CPT-a.

“Kroz obuku i jačanje kadrovskih kapaciteta, kao i usklađivanje podzakonskih akata sa tim preporukama, snažimo pravne i institucionalne mehanizme za efikasnu reakciju na slučajeve torture i zlostavljanja’, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, konstruktivnom saradnjom sa međunarodnim partnerima, među kojima je i CPT, Vlada jača institucije i unapređuje standarde zaštite ljudskih prava i sloboda, podižući svijest o značaju prevencije torture i zlostavljanja.

Bečić je kazao sa će Crna Gora, saglasno rotirajućem principu, predsjedavati Savjetom Evrope od 2026. do 2027. godine.

„Upravo su to mjeseci kada će se obilježiti dva velika jubileja, 20 godina nezavisnosti i deset godina članstva u NATO-u, a vjerujemo da ćemo tada svjedočiti i najavi same finalizacije procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU)“, dodao je Bečić.

On je rekao da veoma pozitivne i ohrabrujuće poruke iz Brisela, na račun rezultata nove Vlade i vlasti, pokazuju da Crna Gora konačno krupnim koracima grabi ka članstvu.

„Da zatvaranje poglavlja postaje realnost i tema o kojoj se govori i da ova generacija političara neće propusti istorijsku šansu koja se vrlo rijetko ukazuje“, istakao je Bečić.

On je, afirmišući kontinuiranu potrebu unapređenja mehanizama sa ciljem prevencije, dodao da svaki policijski službenik koji se ponaša suprotno zakonu mora biti pozvan na odgovornost.

“Imamo nultu stopu tolerancije na filtraciju kriminala i korupcije u redove bezbjednosnih struktura, ali i bilo koji oblik postupanja koji u temelju podriva ljudska prava, čemu svjedoče brojna procesuiranja i hapšenja službenika u prethodnih 100 dana“, poručio je Bečić.

Kako je naveo, demokratski procesi, koji su u Crnoj Gori konačno zaživjeli, čine mnogo vidljivijim kvalitet i odgovornost sa kojom donosioci odluka tretiraju sva društvena pitanja.

„U tom smislu je presudna uloga tužilaštva, ali naravno i izvršne vlasti koja ne smije da se ograniči samo na procesuiranje, već i na mjeru suspendovanja službenika koji su nedoličnim ponašanjem oskrnavili časnu policijsku značku”, naglasio je Bečić.

Iz kabineta Bečića su saopštili da je, pored zakonskih rješenja, Mičel naveo i konkretne mjere koje vlast može iskoristiti da bi pojačala zaštitu pritvorenih osoba od nasilja i mučenja.

“Kamere koje bi policijski službenici nosili tokom radnog angažmana, kao i audio-vizuelne bilješke sa ispitivanja privedenih osoba, snažan su mehanizam podrške zaštiti od nasilja, ali i od lažnih optužbi protiv policijskih službenika“, istakao je Mičel.

