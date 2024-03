Nacionalna strategija da ponudi rješenja za jačanje otpornosti na korupciju

Podgorica, (MINA) – Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije treba da pruži jasne smjernice i rješenja kako bi se pojačala otpornost na korupciju, kazala je direktorica Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) Jelena Perović.

Iz te institucije je saopšteno da je Perović učestvovala na međunarodnoj konferenciji „Jačanje odgovornosti: Osnaživanje napora protiv korupcije na Zapadnom Balkanu“, u Tirani.

Navodi se da je Perović, govoreći na panelu „Nacionalne strategije i iskustva u prevenciji korupcije“, ukazala na praksu Crne Gore u strateškom planiranju i sistemskom usklađivanju i organizovanju borbe protiv korupcije.

„Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, koja je u pripremi, mora da pruži jasne smjernice u kom pravcu kao zajednica želimo da se krećemo, i konkretna rješenja kako bismo pojačali otpornost na korupciju“, naglasila je Perović.

Ona je ocijenila da je integritet institucija ugaoni kamen u prevenciji korupcije.

„Agencija za sprječavanje korupcije ima kapacitet, znanje i volju da pomogne crnogorskim institucijama da snaženjem preventivnih mehanizama unapređuju svoj integritet, a time i povjerenje građanja u svoj rad“, rekla je Perović.

Ona je ukazala i na institucionalnu posvećenost regionalnoj saradnji.

Kako se navodi u saopštenju, konferencija u Tirani je okupila visoke vladine zvaničnike, predstavnike pravosudnih organa, antikorupcijskih agencija, regionalnih organizacija i civilnog društva sa područja Zapadnog Balkana.

Dodaje se da su konferenciju organizovali Ministarstvo pravde Albanije i ministarka javne uprave i borbe protiv korupcije Adea Pirdeni, uz podršku međunarodne nevladine organizacije Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC).

Pored Perović, na panelu su učestvovali i predstavnici antikorupcijskih tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i sa Kosova.

