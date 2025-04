Na opredjeljenje Crne Gore ne mogu uticati političke ili vjerske kalkulacije

Podgorica, (MINA) – Na opredjeljenje Crne Gore ne mogu uticati bilo čije izjave, političke ili vjerske kalkulacije, već samo građani, koji su se jasno opredijelili za razvojni put države, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz MVP-a su to rekli reagujući na izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da osjeća njihov stav u vezi s Kosovom, Republikom Srpskom i Crnom Gorom zavisi I od stava Rusije.

Iz tog Vladinog resora su istakli da je Crna Gora nezavisna, suverena i sekularna država, članica NATO-a i pouzdan partner evropske i evroatlantske zajednice, s prioritetnim ciljem da se u najskorijem roku pridruži Evropskoj uniji (EU).

“Na to ne mogu uticati bilo čije izjave, niti političke, vjerske ili druge kalkulacije, već samo građani Crne Gore, koji su se jasno opredijelili za razvojni, prosperitetni put svoje države”, kaže se u reagovanju.

Iz MVP su istakli da su državna pitanja isključiva nadležnost institucija Crne Gore.

“Pa izjave vjerskih poglavara, uključujući i patrijarha Srpske pravoslavne crkve, koje se odnose na unutrašnju ili vanjsku politiku, pored toga što nijesu relevantne, smatramo neprimjerenim i nedopustivim”, rekli su iz MVP.

Oni su poručili da Crna Gora ostaje čvrsto posvećena putu ka članstvu u EU, njegovanju sekularnog karaktera države i jačanju stabilnosti i mira u region.

“Očekujemo da takvo opredjeljenje poštuju svi akteri, uključujući i vjerske poglavare”, zaključili su iz MVP.

