Na jednom biralištu u Herceg Novom glasaće se duže zbog kašnjenja otvaranja

Podgorica, (MINA) – Na biračkom mjestu Topla 6 u Herceg Novom večeras će glasanje trajati do 21 sat i 40 minuta, zbog kašnjenja u otvaranju tog birališta, kazao je agenciji MINA predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Dejan Radonić.

Ostalih 46 biračkih mjesta u Herceg Novom otvoreno je na vrijeme.

Radonić je rekao da se na biračkom mjestu Topla 6 nije kasnilo zbog neke klasične nepravilnosti i incidentne situacije, već zbog otvaranja.

Na današnjim izborima u tom gradu učestvuje devet izbornih lista, a biračko pravo ima 25.603 birača.

Do 12 sati, prema podacima OIK-a, biračko pravo iskoristilo je 21,9 odsto upisanih birača.

Na izborima Herceg Novom učestvuju Evropski savez, URA, Bokeški forum, koalicija Za budućnost Herceg Novog i Boke, lista “Stevan Katić – Znamo se po djelima”, DPS, Socijalistička narodna partija, Građanski pokret za Herceg novi i Novska lista.

Ostala birališta biće otvorena do 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS