MVP: Usložnjavanje bezbjednosne situacije na Bliskom istoku

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) pozvalo je crnogorske državljane koji se nalaze u Iraku i Kataru na pojačan oprez i savjetovalo preduzimanje svih mjera za očuvanje lične bezbjednosti.

MVP je upozorio građane na usložnjavanje bezbjednosne situacije na Bliskom istoku, nakon posljednjih raketnih napada Irana na američke vojne baze u Iraku i Kataru.

“MVP poziva crnogorske državljane koji se nalaze u pomenutim državama na pojačan oprez i savjetuje preduzimanje svih mjera za očuvanje lične bezbjednosti, uključujući redovno praćenje zvaničnih informacija i poštovanje uputa državnih institucija”, saopšteno je iz MVP.

Iz tog resora su pozvali crnogorske državljane koji borave na Bliskom istoku, da se za sve potrebne informacije, kao i u slučaju potrebe za konzularnom pomoći ili podrškom, obrate Ambasadi Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

