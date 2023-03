Muratović: To Montenegro pokušava da opstruira izborni procesa

Podgorica, (MINA) – Kompanija To Montenegro pokušava da opstruira drugi krug predsjedničkih izbora, koji će biti održan 2. aprila, tako što je promijenila uobičajeni termin leta iz Ciriha, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Član Izvršnog odbora DPS-a Ivan Muratović kazao je da iz te partije žele da obavijeste javnost o, kako je kazao, grubom pokušaju zloupotrebe, odnosno direktnom pokušaju opstrukcije izbornog procesa od To Montenegra.

„Naime, prema aktuelnim najavama, pomenuta kompanija pomjerila je uobičajeni termin leta iz Ciriha 2. aprila, za kasne večernje sate“, naveo je Muratović u saopštenju.

On je rekao da je jasno da iza toga stoji pokušaj da dijaspora bude osujećena da iskoristi pravo glasa, a i strah protivkandidata od sve izvjesnijeg poraza.

„Upozoravamo kompaniju To Montenegro da se ne bavi stvarima koje podliježu krivičnoj odgovornosti, a naročito ne prema našoj dijaspori, koja je uvijek bila lojalna svojoj državi“, rekao je Muratović.

Kako je kazao, šta god da učine, neće spriječiti crnogorske birače da iskažu svoj stav.

„Naročito ne dijasporu, kojoj je Vlada u kojoj je bio i Jakov Milatović na sve načine željela uskratiti pravo glasa u domovini“, dodao je Muratović.

