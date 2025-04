MUP: Neutemeljena tvrdnja Nikolića o upisanim ljudima iz Trebinja u birački spisak

Podgorica, (MINA) – Tvrdnja poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrije Nikolića da je preko 200 ljudi iz Trebinja upisano u birački spisak u Nikšiću ostala je na nivou izgovorenog, bez dokaza, što govori o utemeljenosti te izjave, kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Nikolić je u nedjelju, na konferenciji za novinare, kazao da je više od 200 osoba iz Trebinja upisano u birački spisak u Nikšiću.

„O utemeljenosti ove tvrdnje, ili bolje rečeno, špekulacije, dovoljno govori što je ostala samo na nivou izgovorenog, bez bilo kakvog dokaza“, naveli su iz MUP-a.

Iz tog Vladinog resora su kazali da i ta špekulacija neodoljivo podsjeća na onu koja je sa iste adrese došla uoči izbornog dana u Podgorici, 29. septembra prošle godine.

„Podsjećamo da je tada od poslanika DPS-a Danijela Živkovića 12 sati pred početak izbornog dana Upravi policije dostavljen spisak sa 1.910 osoba za koja su tvrdili da ostvaruju biračko pravo u tri države“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prvo inicijalno najavljeni spisak od DPS-a spao sa 3,3 na 2,3 hiljade, pa sa tog broja na 1.910 osoba.

„Nakon toga je detaljnom provjerom naših službenika utvrđeno da je 1.905 od 1.910 osoba upisano u birački spisak u vrijeme Vlada DPS-a, odnosno, da nijedna osoba sa dostavljenog spiska nije upisano u birački spisak u vrijeme mandata ove Vlade“, naveli su iz MUP-a.

Kako su kazali, tada je javnost ostala uskraćena za odgovor na pitanje da li je to bilo svojevrsno priznanje za krivotvorenje biračkog spiska, s obzirom da su osobe sa spiska upisane u birački spisak za vrijeme Vlada DPS-a, a oni tada tvrdili kako je birački spisak pouzdan, tačan i ažuran.

„Finalno, nameće se zaključak da i ova, ni na čemu utemeljena izjava, kao i ona iz septembra prošle godine, ima kratkoročnu predizbornu upotrebu, s obzirom da nakon izbora u Podgorici nijesmo zabilježili da je od istih poslanika više ikada pomenuta“, zaključili su iz MUP-a.

