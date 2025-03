Mugoša: PES u saopštenju ne smije ni da navede Mandića i Kneževića

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) u saopštenju o postupcima predstavnika koalicionih partnera ne smije ni da navede predsjednika Skupštine Andriju Mandića i lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, kazao je poslanik Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza, Boris Mugoša.

Iz PES-a su ranije kazali da postupci predstavnika koalicionih partnera ne odražavaju zvanične stavove Vlade.

Mugoša je, reagujući na tu izjavu PES-a, na mreži X naveo da je “tužno” što PES kaže da je stav institucija jasan i da stav Mandića nema institucionalni karakter.

On je istakao da je Mandića na aerodromu dočekao predsjednik Skupštine Republike Srpske (RS), da su sastanak i konferenciju za novinare održali u zvaničnom sjedištu predsjednika RS-a Milorada Dodika, a da je sastanku prisustvovao i predsjednik Skupštine RS i srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine (BiH).

“Naravno, PES u svom saopštenju ne smije ni da navede Mandića i Kneževića nego bojažljivo navodi “predstavnici koalicionih partnera””, kazao je Mugoša.

On je naglasio da to radi partija koja ima 20 poslanika u crnogorskom parlamentu, dok koalicija Za budućnost Crne Gore ima 13.

“Toliko o tome ko vodi glavnu riječ u parlamentarnoj većini i ko upravlja političkim procesima”, poručio je Mugoša.

