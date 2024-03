Mugoša: Jedino pravno valjano rješenje da se završe započeti izbori u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Jedino pravno valjano rješenje koje je u skladu sa postojećim normativnim okvirom, je da se završi započeti izborni proces u Šavniku, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata Crne Gore (SD) Boris Mugoša.

On je, na društvenoj mreži X, kazao da institucije treba da omoguće okončanje izbornog procesa u tom gradu.

“Država, odnosno državne institucije su dužne da omoguće i obezbijede okončanje izbornog procesa na preostala dva biračka mjesta”, rekao je Mugoša.

Kako je dodao, ako institucije to ne mogu ili neće da urade, onda suštinski nema ni državnih institucija.

“Odnosno nema ni države”, zaključio je Mugoša.

