Mrkić nosilac liste PES-a u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Direktor nikšićke bolnice Zoran Mrkić biće nosilac liste Pokreta Evropa sad (PES) na lokalnim izborima koji će u Nikšiću biti održani 13. aprila.

Mrkić je na konvenciji PES-a kazao da će, zajedno sa Vladom, od Nikšića izgraditi privredni i ekonomski centar Crne Gore.

„Stvorićemo šansu da mladi ostanu u Nikšiću, da ovdje zasnivaju svoje porodice i biznise“, rekao je Mrkić.

On je, kako je saopšteno iz PES-a, poručio da će izborna lista na čijem je čelu ponuditi politiku koja će svakom građaninu da omogući jednake šanse za razvoj.

„Politika je dobra samo ako je za ljude. Ako se brinemo o njihovim svakodnevnim potrebama, ako imaju pristup dobrom i kvalitetnom obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, ako mogu da se zaposle i rade“, naglasio je Mrkić.

On je zahvalio premijeru i lideru PES-a Milojku Spajiću na spremnosti koju je Vlada pokazala kada je u pitanju razvoj Nikšića.

„Nama u Nikšiću treba najbolja saradnja sa centralnim vlastima u Podgorici, i naša pobjeda to garantuje. Zajedno sa Vladom sprovešćemo kapitalne projekte, rekonstruisati i izgraditi neophodnu infrastrukturu, kako bi Nikšić postao privredni i ekonomski centar Crne Gore”, naveo je Mrkić.

Spajić je poručio da će na isti način kao što aktuelna Vlada mijenja Crnu Goru na bolje, lista “Zdrav Nikšić” mijenjati taj grad na bolje kada odnese pobjedu.

„Veće plate, veće penzije, olakšice za privrednike, borba protiv korupcije, vladavina prava, to su rezultati koje smo zajedno postigli. Dobili smo IBAR i Crnu Goru približili Evropskoj uniji. Gradimo najviše auto-puteva u istoriji Crne Gore. To su konkretni rezultati, koji utiču na bolji život svih građana“, poručio je Spajić.

On je naglasio da je za razvoj Nikšića ključna saradnja lokalne samouprave sa centralnim vlastima i da pobjeda liste „Zdrav Nikšić – dr Zoran Mrkić – Pokret Evropa sad!“ garantuje tu saradnju.

„Želimo sa vama Nikšićanima da gradimo zdrav Nikšić, da sprovodimo projekte koji će da unaprijede svakodnevni život građana i da nižemo nove pobjede“, rekao je Spajić.

On je pozvao sve građane Nikšića da izađu na predstojeće izbore i da povjerenje daju izbornoj listi „Zdrav Nikšić – dr Zoran Mrkić – Pokret Evropa sad!“.

Izvršna direktorica i vlasnica Edukativnog centra Timer & Co, koja se priključila timu PES-a, Vida Ristić, pozvala je građane Nikšića, naročito žene i mlade, da se uključe u politiku i da podrže listu PES-a koja, kako je rekla, garantuje najbolje uslove za njihov rast i razvoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS