Mrkić: Da im je Kovačević ponudio funkcije, opozicija bi ga podržala

Podgorica, (MINA) – Glasači Pokreta Evropa sad (PES) u Nikšiću mogu biti spokojni i sigurni da ta stranka neće sarađivati sa partijama koje ugrožavaju prioritete državne vlasti, poručio je nosilac liste PES-a na nikšićkim izborima Zoran Mrkić.

On je u saopštenju naveo da je jasno da kod opozicije ne postoje nikakvi principi, niti ideologija, izuzev neprimjerene gladi za funkcijama, na koje su bili naviknuti više od trideset godina.

Mrkić je kazao da je to jasno jer se svjedoči tome da istaknuti funkcioneri pojedinih opozicionih struktura prihvataju da kroz savjetničke pozicije budu dio Vlade koju su kvalifikovali veoma negativno, kao i jer se zna da su u Budvi u vlasti parlamentarna opozicija i dio nekadašnjeg DF-a.

„U tom smislu, da im je aktuelni gradonačelnik Nikšića Marko Kovačević ponudio funkcije po dubini, opozicija bi ga brzopotezno podržala, baš kao što su to učinili sa dijelom nekadašnjeg DF-a u Budvi“, rekao je Mrkić.

On je podsjetio da je opozicija u predizbornoj kampanji u Nikšiću definisala dva cilja – da pobijede konstitutente aktuelne državne vlasti i da se napravi što veća politička šteta PES-u, kroz ponavljanje teze da je glas za PES zapravo glas za Kovačevića.

Mrkić je kazao da, čim su izbori završeni, opoziciji nije smetalo da javno pozivaju PES na saradnju, zaboravljajući na prljavu kampanju i na još jednu činjenicu – „glas za PES je sve vrijeme bio glas da se ne vrati Đukanovićeva Demokratska partija socijalista“.

“U tom smislu, svi oni glasači PES-a koji nijesu nasjeli na razne propagandne narative u Nikšiću, mogu biti spokojni i sigurni da nećemo sarađivati sa onim partijama koje ugrožavaju prioritete državne vlasti, od ekonomskog razvoja, vladavine prava do evropskih integracija”, poručio je Mrkić.

On je zaključio da ga ne bi začudilo da opozicija podrži i aktuelnog gradonačelnika, ukoliko im Kovačević ustupi neku od savjetničkih pozicija.

