MJU: Ispunjene obaveze iz Reformske agende

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) postiglo je ključne rezultate u oblasti slobodnog pristupa informacijama i otvorenih podataka, koji su prepoznati u okviru Reformske agende, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Iz MJU su rekli da ti rezultati potvrđuju snažnu posvećenost Crne Gore unapređenju transparentnosti i odgovornosti javne uprave.

Oni su naveli da je, kao važan iskorak, krajem prošle godine pripremljen Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojim se značajno unapređuju postojeći mehanizmi i uvode novi instituti usklađeni sa Direktivom Evropske unije (EU) 2019/1024 o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora.

„Vlada je utvrdila Predlog zakona 23. januara ove godine, a isti je već prošao relevantne skupštinske odbore, čime je stvoren temelj za njegovo brzo usvajanje“, naveli su iz MJU u saopštenju.

Kako su rekli, taj zakon otvara vrata ka efikasnijem ostvarivanju prava građana na informacije, podstiče ponovnu upotrebu skupova podataka visoke vrijednosti, uključujući geoprostorne, meteorološke, statističke i druge podatke i unapređuje rad javne uprave u cjelini.

U saopštenju se podsjeća da je MJU krajem prošle godine implementiralo novi Portal otvorenih podataka https://data.gov.me, u okviru projekta “eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID-19”.

Navodi se da je taj portal usklađen sa evropskim standardima i početkom ove godine integrisan sa evropskim portalom otvorenih podataka.

Dodaje se da je MJU, radi osnaživanja kapaciteta institucija, organizovalo edukaciju o upravljanju otvorenim podacima za 33 predstavnika organa uprave, sa rodnom ravnotežom učesnika, čime je dodatno naglašena inkluzivnost procesa.

„Usvajanjem novog zakona i modernizacijom Portala otvorenih podataka, Crna Gora jasno pokazuje da je na putu izgradnje efikasnije, transparentne i otvorene javne uprave – u službi građana i u skladu sa evropskim standardima“, zaključuje se u saopštenju.

