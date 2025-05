MJU dobitnik priznanja Partner godine od e-Governance Academy

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) dobitnik je prestižnog priznanja „Partner godine 2025“, koje dodjeljuje renomirana e-Governance Academy, saopštio je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je, u izjavi dostavljenoj medijima, rekao da je to priznanje je za MJU od izuzetnog značaja.

„Ne samo zato što dolazi od jedne od vodećih svjetskih institucija u oblasti digitalne transformacije, već i zato što je dodijeljeno u Estoniji – državi koja je simbol digitalne zrelosti i vizije“, rekao je Dukaj i dodao da je Estonija uzor Crnoj Gori.

On je istakao da je Estonija prije više od tri decenije krenuli u reforme – promišljeno, strateški i dosljedno.

„Danas su svjetski lideri. I mi idemo tim putem – odlučno i sistemski. Ovo priznanje za nas nije slučajnost. Nije epizoda. To je rezultat rada – strateškog, stručnog i posvećenog. I poruka da idemo u pravom smjeru“, rekao je Dukaj.

On je naveo da je cilj MJU jasan – obezbijediti građanima i privredi najviši nivo sajber bezbjednosti i elektronskih usluga.

„Učinićemo to zajedno – jer to nije samo tehnološki, već i društveni i demokratski iskorak. Hvala vam na povjerenju. Idemo dalje – zajedno“, poručio je Dukaj.

