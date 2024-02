Mišel: Važno da se nastavi sa reformama

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je izuzetno bitno da reforme budu nastavljene i da se insistira na vladavini prava, kazao je predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, Mišel je na sastanku u Briselu pružio snažnu podršku Crnoj Gori i radu 44. Vlade, koja je ostvarila veoma brzo progres na polju EU integracija.

„Istakao je da je izuzetno bitno nastaviti sa reformama i insistirati na vladavini prava, a kao odličnu praksu u rješavanju važnih pitanja, izdvojio je način na koji je urađen popis u decembru prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Mišel je kazao da je Plan rasta velika šansa za ubrzani razvoj država Zapadnog Balkana.

Spajić ja naveo da će od ogromne važnosti za Crnu Goru biti da se iskoristi šansa za priključenje jedinstvenom evropskom tržištu, što bi moglo da privuče veliki broj investitora.

On je naglasio da će i dalje posebno insistirati na napretku u reformama vezanim za poglavlja 23 i 24, što će biti prva tačka na svakoj sjednici Vlade, uz poseban fokus na efikasnu realizaciju zadataka.

„Spajić je istakao da je Crna Gora spremna da uradi domaći zadatak, bez ikakvih prečica i da će reforme približiti našu zemlju vrijednostima i standardu članica Evropske unije (EU)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku konstatovano da Crna Gora može biti pravi primjer da je proces proširenja živ i da se ispunjavanje mjerila isplati.

„Apostrofirana je i uloga Evropske političke zajednice, kao platforme, koja može poslužiti da se promovišu benefiti proširenja, poput stabilnosti za EU i sigurnosti za zemlje Zapadnog Balkana“, rekli su iz Spajićevog kabineta.

Na sastanku je razgovarano i o geopolitičkoj situaciji usljed rata u Ukrajini i naglašena je potpuna usklađenost Crne Gore sa EU vanjskom politikom.

„Zaključeno je i da će odobrena podrška EU, od dodatnih 50 milijardi EUR, biti od velikog značaja za Ukrajinu“, navodi se u saopštenju.

