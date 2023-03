Ministarstvo pravde osudilo napad na Milatovića

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde najoštrije je osudilo napad na predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića na Cetinju, i pozvalo nadležne institucije na hitnu reakciju.

Iz Ministarstva su poručili da političke i ideološke razlike ne smiju nadvladati razum.

“Izborne utakmice će dolaziti i prolaziti a međusobno uvažavanje mora ostati među nama”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je smisao demokratije poštovanje različitosti.

“Snagu argumenata za sopstvene stavove moramo tražiti u kvalitetnijim političkim programima, a ne u fizičkom nasilju”, poručili su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS