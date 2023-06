Milović: Program PES-a predviđa transformaciju SPO u Specijalnu policijsku agenciju

Podgorica, (MINA) – Program Pokreta Evropa sad za pravosuđe – Pravda sad, predviđa transformaciju Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) u nezavisnu Specijalnu policijsku agenciju (SPA), po modelu FBI, kazao je funkcioner te partije Andrej Milović.

“Na ovaj način “crnogorski FBI” bi imao svoju nezavisnost u odnosu na policiju, a bio bi podrška Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) i Glavnom specijalnom tužiocu”, napisao je Milović na Tviteru /Twitter/.

Nezavisna policijska agencija, kako je kazao, imala bi policijska ovlašćena i nadležnosti u oblastima u kojima postupa SDT.

“Istrage i mjere tajnog nadzora bi obavljala nezavisno od policije, preko koje sada intenzivno cure infirmacije, čime se obesmišljavaju mjere tajnog nadzor i istrage koje vodi SDT jer se subjekt nadzora obavijesti o mjerama preko korumpiranih policijskih i sudskih službenika”, dodao je Milović.

On je ocijenio da bi na taj način SDT i SPA bili glavna sila u borbi protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i pranja novca.

“PES ima konkretna rješenja za pravosuđe i borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa. Glas za Evropu sad, glas je za Pravdu sad”, poručio je Milović.

