Milović: Ni Milatović ne može povući ukaz o raspuštanju Skupštine

Podgorica, (MINA) – Ukaz odlazećeg predsjednika države o raspuštanju Skupštine Crne Gore ne može povući ni novoizabrani predsjednik Jakov Milatović jer se radi o pojedinačnom pravnom aktu koji neće razmatrati Ustavni sud, ocijenio je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad Andrej Milović.

Milović je kazao Danu da je potpuno izvjesno da izbori moraju biti održani 11. juna.

On je rekao da neki članovi sadašnje parlamentarne većine smatraju da ukaz predsjednika može da se pobija pred Ustavnim sudom, a u stvari ne može.

Milović je istakao da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije donio ukaz na osnovu izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku, već na osnovu Ustava. Izmjene i dopune tog zakona samo su donijele novi rok mandataru, koji je takođe istekao.

“Sada je potpuno irelevantno da li će Ustavni sud proglasiti zakon neustavnim. Odredbe zakona su ostvarile svoje pravno dejstvo i ono ne može retroaktivno da se ukine. To je potpuno irelevantno jer je ta odredba prestala da djeluje”, rekao je Milović.

On je podsjetio da su odredbe zakona dale rok mandataru, koji je istekao, i sve to je pokrenulo ustavni mehanizam na osnovu kojeg je Đukanović donio ukaz.

“Bez obzira na odluku Ustavnog suda, mora se uzeti u obzir da je Skupština već raspuštena i da su izbori zakazani. Državna izborna komisija je donijela kalendar rada. Ukaz se ne može retroaktivno ukinuti, naročito jer nije donesen na osnovu Zakona o predsjedniku, već na osnovu Ustava”, zaključio je Milović.

