Milović: Izbor Markovića značajan za vladavinu prava i napredak u evropskim integracijama

Podgorica, (MINA) – Uloga novoizabranog Vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića u punom mandatu od suštinskog je značaja za vladavinu prava i dalji napredak Crne Gore u evropskim integracijama, poručio je ministar pravde Andrej Milović.

On je na mreži X čestitao Markoviću izbor za VDT-a, navodeći da očekuje da će njegov mandat biti obilježen transparentnošću i efikasnošću.

“Njegova uloga u punom mandatu od suštinskog je značaja ne samo za vladavinu prava, već i za dalji napredak u procesu evropskih integracija Crne Gore”, naveo je Milović.

On je dodao da vjeruje da će Marković svojim radom doprinijeti jačanju institucija i vladavini prava.

