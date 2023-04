Milović: Hitno procesuirati optužbe tužilaca na račun svojih kolega

Podgorica, (MINA) – Optužbe koje su na kontrolnom saslušanju u Skupštini saopštli tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu Vukas Radonjić i tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu Nikola Boričić, na račun nekoliko svojih kolega, treba hitno procesuirati, smatraju u Pokretu Evropa sad (PES).

Član predsjedništva PES-a Andrej Milovića, rekao je da optužbe Radonjića i Boričić na račun kolega tužilaca Lepe Medenice, Dražena Burića i Sanje Jovićević, predstavljaju ozbiljan alarm za uzbunu kada je u pitanju rad tih tužilaca i pojedinih koji su u sadejstvu sa njima.

Milović je rekao da se od ranije spekuliše da u crnogorskom tužilaštvu postoji neformalna grupa, koju neki javno i kvalifikuju kao organizovana kriminalna tužilačka grupa.

Milović je kazao da je ta grupa u saradnji sa klanovima i njihovim političkim pokroviteljima rukovodila tužilačkom organizacijom i koja svoje krake ima i danas, usljed nedovoljnih reformi u tužilaštvu pod rukovodstvom bivše v. d. VDT Maje Jovanović, “koja je u dva mandata blijedo i neenergično vodila tu organizaciju”.

“Iako je jedan od pripadnika te grupe tužilac Saša Čađenović već uhapšen, a istraga se vodi i u pravcu razotkrivanja uloge u toj grupi bivšeg GST Milivoja Katnića, koji u istragama slovi za šefa te grupe, zbog ozbiljnih optužbi u slučaju “Belivuk” neophodno je hitno ispitati ove optužbe koje pomenuti tužioci iznose na račun gore pomenutih tužilaca”, rekao je Milović.

On smatra da je ovo značajan korak naprijed u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u pravosuđu jer su konačno ljudi iznutra počeli da govore šta su u sistemu radile njihove kolege.

“Evropska komisija u poslednjem izvještaju o poglavlju 23 jasno navodi zabrinutosti i nedostatke tužilačke organizacije, kao i kompletnog pravosuđa, bez čijeg rješavanja Crna Gora ne može ući u Evropsku uniju”, zaključio je Milović.

