Milović dao iskaz u SDT-u o slučaju Do Kvon

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović saopštio je da je danas dao iskaz u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) povodom krivične prijave koju je podnio u slučaju Do Kvon.

Milović je na društvenoj mreži X naveo da je podijelio sve informacije kojima raspolaže o tom slučaju.

“U cilju doprinosa istrazi i pravičnom rješenju ovog veoma bitnog slučaja”, dodao je Milović.

