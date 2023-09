Milatović: Zabrinjavajuće što se dijalog oko formiranja Vlade ne vodi na programskim osnovama

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović rekao je da je visokim zvaničnicima SAD u Njujorku kazao da očekuje da će konstituenti buduće vlade djelovati u smjeru reformskih i evroatlantskih prioriteta.

“Zabrinjavajuće je što se dijalog oko formiranja Vlade ne vodi na programskim osnovama, što smatram važnijim od toga koje partije će sačinjavati Vladu”, rekao je Milatović u intervjuu Vijestima.

Milatović je kazao da je za njega principijelno neprihvatljivo da “bilo koji politički subjekt koji je dobio povjerenje određenog broja građana, pa ni koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG), može unaprijed biti isključen iz učešća u vlasti”.

On nije direktno odgovorio na pitanje da li je saglasan sa stavom da u vladi nema mjesta onima koji ne dijele stav SAD u vezi s Rusijom.

Milatović je kazao da u principijelnoj ravni ne može da prihvati da bilo koji politički subjekt, koji je dobio povjerenje određenog broja građana, pa ni ZBCG, može unaprijed biti isključen iz vlasti.

“To bi bio povratak na nedemokratski politički ambijent prije avgusta 2020., a siguran sam da smo u protekla tri godine napravili značajne korake u demokratskom sazrijevanju društva”, ocijenio je Milatović.

On je rekao da je zaključio da je održan značajan broj sastanaka predstavnika ZBCG sa mandatarom Milojkom Spajićem.

Milatović je kazao da je stekao utisak da konačan dogovor nije postignu zbog neslaganja oko nivoa zastupljenost koalicije u budućoj Vladi, a ne zbog različitih viđenje programnskih prioriteta.

“Tvrdnja mandatara da je u više navrata ponudio ulazak u vlast koaliciji ZBCG, uz kontinuiran proces pregovora, bez obzira na kasnije (ne)prihvatanja ponude, logično nameće zaključak da je sa njima usaglasio stavove o vanjskim i unutrašnjim prioritetima buduće vlade”, naveo je Milatović.

Milatović je istakao da je, pored kriterijuma koji su dominantno vezani za vanjsku politiku, neophodno da u izvršnoj vlastu budu subjekti koji će se odlučno zalagati za unapređenje vladavine prava i održivi ekonomski razvoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS