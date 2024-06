Milatović vratio dva zakona na ponovno odlučivanje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakone o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore i o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudovima.

Poslanici crnogorske Skupštine usvojili su u četvrtak i petak 12 zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Milatović je rekao da je donio ukaze o proglašenju deset zakona.

On je kazao da je vratio na ponovno odlučivanje Skupštini Zakon o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore, kojim se smanjuje kriterijum za izbor direktora RTCG-a sa važećih deset na pet godina radnog iskustva.

Milatović smatra da se usvojenim rješenjem zanemaruje značaj javnog servisa i dovodi u pitanje njegova uređivačka nezavisnost, posebno cijeneći stavove stručne javnosti o predmetnom pitanju.

“Usvojene izmjene predstavljaju korak unazad u odnosu na važeće rješenje, i u suprotnosti su sa uporednom praksom i konceptom jačanja upravljačke odgovornosti i profesionalizma”, istakao je Milatović.

On je kazao i da je na ponovno odlučivanje Skupštini vratio sam i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudovima.

Milatović je rekao da se usvojenim Zakonom predviđa da predsjednik i članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, kojima prestaje mandat usljed isteka vremena na koje su birani, nastavljaju da vrše dužnost do izbora novih članova, a najduže do dvije godine.

“Ukazao sam da je navedeno rješenje upitno u kontekstu usaglašenosti sa Amandmanom VIII stav 7 Ustava Crne Gore kojim je utvrdjeno da mandat Sudskog savjeta traje četiri godine. Primjenom usvojenog rješenja, članstvo u Sudskom savjetu za ugledne pravnike, de facto, moglo bi se produžiti do šest godina, što je duže od granice propisane Ustavom”, smatra Milatović.

Prema njegovim riječima, članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, na ovaj način stavljaju se u drugačiji pravni položaj u odnosu na ostale članove Savjeta.

“Dodatno, ukazao sam da se u dijelu cjelishodnosti, ovakvim rješenjem unaprijed relativizuje obaveza nadležnih institucija da, u skladu sa ustavnim obavezama, pravovremeno preduzimaju aktivnosti u cilju popune upražnjenih mjesta u Sudskom savjetu”, kazao je Milatović.

Milatović je istakao da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, u proteklih godinu mandata, bio jedan od najvažnijih stubova njegovog djelovanja a da je ideju o učlanjenju u EU 2028. godine promovisao u zemlji i inostranstvu, uprkos brojnim skepsama.

“Nadam da će u vremenu ispred nas, politiku štrikova zamijeniti nastojanje svih institucionalnih aktera u Crnoj Gori da, svojim djelovanjem, rade na suštinskom napretku našeg društva, zasnovanog na punoj vladavinu prava i poštovanju Ustava i zakona”, poručio je Milatović.

On je rekao da je bez obzira na kvalitativno upitan zakonodavni proces, koji je pratio usvajanje ovih zakona, odrađen značajan posao u cilju ispunjavanja privremenih mjerila i dobijanja pozitivnog IBAR-a.

“Svim državnim službenicima i drugim akterima u prethodnim i sadašnjoj Vladi, kao i u prethodnim i sadašnjem sazivu Skupštine Crne Gore, koji su dali doprinos okončanju ove važne etape našeg EU puta želim da čestitam na ostvarenom rezultatu”, kazao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS