Milatović: VK potvrdila da prilikom penzionisanja Đukanović nije ispoštovana procedura

Podgorica, (MINA) – Venecijanska komisija (VK) potvrdila je da prilikom penzionisanja sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović nije ispoštovana procedura predviđena Ustavom, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, navodeći da je zabrinut zbog pokušaja da se stav tog evropskog tijela tumači prema dnevno-političkim potrebama.

Milatović je rekao da je potvrđen i njegov stav koji je zauzeo po pitanju penzionisanja Đuranović.

On je na mreži X naveo da je zabrinut zbog manjka odgovornosti donosilaca odluka koji, kako je kazao, nijesu bili spremni da čuju argumentaciju za nešto što je od početka bilo očigledno.

“Zabrinut sam i zbog pokušaja da se stav VK tumači prema dnevno-političkim potrebama, jer je taj stav vrlo jasan”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, procedura može biti sprovedena ili u skladu sa Ustavom ili protivno Ustavu.

“A VK je jasno kazala da u ovom slučaju Ustavna procedura nije ispoštovana. Na taj način je sa najviših državnih adresa dovedena u pitanje pravna sigurnost i jedinstvena primjena prava”, naveo je Milatović.

On je dodao da očekuje da nadležni organi pažljivo razmotre preporuke VK, uključujući i jasne stavove Evropske komisije izrečene u non-pejperu o vladavini prava i da što prije krenu u njihovu implementaciju.

“Samo kroz dosljedno poštovanje Ustava i zakona možemo obezbijediti stabilnost pravnog poretka, zaštitu nezavisnosti institucija i završetak evropskog puta Crne Gore”, poručio je Milatović.

