Milatović uručio najveća državna odlikovanja uoči Dana nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović je, uoči 21. maja – Dana nezavisnosti, odlikovao devet osoba koje su, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, radom i djelima zadužili Crnu Goru.

Na svečanosti u Rezidenciji na Cetinju postuhmno je odlikovan Duško Jovanović, a laureati su i Zoran Rašović, Tatjana Motrenko Simić, Vanja Ćalović Marković, Snežana Dragićević, Goran Radević, Dejan Savićević, Mirsad Serhatlić i Božidar Ivanović.

Milatović je istakao da odlikovanja u Crnoj Gori imaju dugu tradiciju, koja seže još od Njegoša koji je 1841. ustanovio prva odlikovanja.

“Kroz proteklih skoro 200 godina, uspona i padova, ljudi su bili naše najveće bogatstvo i neiscrpan resurs. Brojni pojedinci, slijedeći put svojih predaka, poseban doprinos razvoju naše države dali su i u novijoj istoriji Crne Gore, čiju obnovu nezavisnosti sjutra proslavljamo”, kazao je Milatović.

On je poručio da je današnja svečanost samo početak adekvatnijeg odnosa prema zaslužnim pojedincima koji su dali i daju sebe u izgradnji bolje, pravednije i prosperitetnije Crne Gore, ostavljajući obavezu budućim generacijama da nastave putem razvoja i demokratizacije države.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, na svečanosti je posthumno odlikovan osnivač i glavni i odgovorni urednik lista Dan Duško Jovanović, koji je 27. maja 2004. godine ubijen ispred redakcije tog lista.

Milatović je naveo da je Jovanović bio jedan od najznačajnijih simbola novinarske profesije i slobodne riječi u državi, “koji je borbu za bolju i pravedniju Crnu Goru platio životom”.

„Posthumnim odlikovanjem u ime Crne Gore, iskazuje se poštovanje prema njegovoj hrabrosti da u teškim vremenima bude vjesnik slobodne riječi, ali i šalje snažna poruka da nikada nećemo zaboraviti one koji su dali najveću žrtvu u borbi za istinu i pravdu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je odlikovanje uručeno i redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u penziji i potpredsjedniku Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Zoranu Rašoviću.

„Tokom svoje 43 godine duge akademske karijere Rašović je ostvario izuzetno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj djelatnosti i doprinio širenju naučnih saznanja, stvaranju prava, ostvarivanju ljudskih prava i vladavini prava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Rašović od 1980. godine autor 166 bibliografskih jedinica od čega je oko 40 knjiga, četiri univerzitetska udžbenika, nekoliko monografija, studija, komentara.

„Učestvovao je u pisanju brojnih zakona u Crnoj Gori i bio urednik više zbornika i glasnika CANU-a i drugih izdanja. Dao je nemjerljiv doprinos za prenošenje opštih, naučnih i profesionalnih znanja i vještina putem nastave i istraživanja, kao i za razvoj istraživački orjentisanog visokog obrazovanja“, navodi se u saopštenju.

Odlikovanje je uručeno i crnogorskoj i svjetskoj ginekološkinji i subspecijalisti za reproduktivnu medicinu, Tatjani Motrenko Simić, zaslužnoj za osnivanje prvog državnog centra za asistiranu reprodukciju u Crnoj Gori, u Opštoj bolnici Danilo I na Cetinju 2013. godine.

„Tokom svoje karijere, pomogla je u rođenju više od hiljadu beba putem procedura vantjelesne oplodnje. Njen rad značajno je uticao na razvoj reproduktivne medicine u našoj zamlji ali i regionu, podstičući inovacije i bolju dostupnost asistiranih reproduktivnih tehnologija u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je odlikovanje uručeno i građanskoj aktiviskinji i izvršnoj direktorici Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Vanji Ćalović Marković, koja je, kako se dodaje, tokom prethodnih godina dosljedno i odgovorno ukazivala na koruptivne procese i zloupotrebu javnih resursa.

„U sklopu svoje funkcije izvršne direktorice MANS-a i kroz svoje javne nastupe i aktivizam, Ćalović Marković već više od 20 godina vodi borbu za pravdu u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da je Marković godinama ukazivala na brojne afere i anomalije u društvu, sumnjive privatizacije, a njen je rad prepoznat je i od globalno kredibilnih instanci.

Dobitnica odlikovanja je i Snežana Dragićević, jedini briolog u Crnoj Gori, koja je otkrila novu vrstu biljke u Štitarima kod Cetinja.

„U 21. vijeku i vremenu kada vlada opšti utisak da su poprilično iscrpljene mogućnosti pronalaženja novih biljnih vrsta, njen naučni podvig uveliko prevazilazi naše granice, pa međunarodnu naučnu i laičku javnost na divan način upućuje na raskošnost i raznolikost crnogorskog biodiverziteta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Dragićević postavila temelje za budućnost botaničke discipline koja proučava mahovine.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je odlikovanje uručeno i Goranu Radeviću, uspješnom crnogorskom privredniku, vlasniku vinarije „Radević Estate Winery“ koja je postala renomiran brend i zavrijedila brojne nagrade na evropskim i svjetskim vinskim takmičenjima.

„Danas, vina Vinarije “Radević” se izvoze u Sjedinjene Države, Njemačku, Švedsku, Norvešku, Švajcarsku, Kinu i Japan“, rekli su iz kabineta predsjednika.

Oni su dodali da je na taj način, uz izuzetano pregalaštvo i posvećen rad i doprinos crnogorskom vinarstvu, privredi i ekonomiji, Radević dao i značajan doprinos pozicioniranju Crne Gore na svjetskoj vinskoj mapi.

Odlikovanje je uručeno i predsjedniku Fudbalskog saveza (FSCG) Dejanu Savićeviću, proslavljenom sportisti i simbolu crnogorskog i jugoslovenskog fudbala, za doprinos prepoznatljivosti crnogorskog sporta.

„Ljubitelji fudbala u Crnoj Gori ga pamte iz vremena kada je nosio dres podgoričke Budućnosti, dok je vrhove fudbalske slave dotakao u dresovima Crvene Zvezde i Milana sa kojima je 1991. i 1994. godine bio klupski šampion Evrope“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Savićević, nakon obnove nezavisnosti, izabran za prvog predsjednika FSCG pod čijim je rukovodstvom 2007. godine Savez primljen u FIFA-u i UEFA-u, dok je 2017. godine postao član Savjeta FIFA-e.

Odlikovanje je uručeno i Mirsadu Serhatliću, frontmenu grupe podgoričke grupe “Makadam” koja traje već više od 45. godina na crnogorskoj i nekadašnjoj jugoslovenskoj sceni.

„Serhatlić radom decenijama doprinosi razvoju muzičke scene, a kao kompozitor, njegov umjetnički opus utkan je i prepoznat kroz brojne kompozicije mnogih crnogorskih i regionalnih estradnih umjetnika, na taj način doprinoseći kvalitetu muzičke kulture koja je važna za zdrav razvoj svakog društva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović odlikovanje uručio i šahovskom velemajstoru Božidaru Ivanoviću, koji je postao sinonim i promoter šaha u Crnoj Gori.

„Kao prvi crnogorski velemajstor, za kojeg je zvanično proglašen 1978. godine, višedecenijskim angažmanom, takmičarski i trenerski postavio je Crnu Goru na svjetsku šahovsku mapu, a kroz šahovski klub Budućnost, trenerskim umijećem, iznjedrio je brojne mlade generacije šahista kojim se danas država ponosi“, dodaje se u saopštenju.

